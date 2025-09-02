Es tendencia:
A pesar de gastar casi 450 millones, revelan que Liverpool no fue el club que más dinero perdió en el mercado de pases

Los Reds no terminaron siendo los que más millones se dejaron y un rival directo por la Premier League resultó ser el que más invirtió para mejorar su equipo.

Por Germán Celsan

El Liverpool no terminó siendo el club que más invirtió en el mercado
El mercado de pases en Europa está oficialmente terminado, y en la Premier League los 20 equipos hicieron sus inversiones con el objetivo de mejorar y reforzarse para la temporada 2025/26. Sin lugar a dudas, Liverpool fue el club que más llamó la atención puesto que fue el que más dinero gastó en la historia, y cerró el fichaje más caro de todos los tiempos en el fútbol inglés.

Sin embargo, y a pesar de los exorbitantes montos pagados por Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike y compañía, los Reds no fueron el equipo que mayor déficit generó en sus arcas en el mercado veraniego en Europa. En su lugar, según informó Sky Sports, Arsenal terminó teniendo un gasto neto mayor, teniendo en cuenta lo pagado por futbolistas y los ingresos por ventas.

Según el informe, el Arsenal gastó 267 millones de libras esterlinas en el mercado, y sólo registró 10 millones de ingresos. En contraste, Liverpool gastó 446,5 millones, pero ingresó 228,1 millones. En total, su gasto neto fue de 218,4 millones, contra los 257 millones del Arsenal.

Tras cerrar el fichaje de Eberechi Eze, Arsenal terminó siendo el club con mayor gasto neto de la Premier League. (Getty)

Una particularidad bastante notoria es la de Chelsea, y es que los Blues fueron el otro equipo que gastaron más que el Arsenal, con 296,5 millones, pero sus ingresos fueron de 314,4 millones, por lo que el balance le termina dando un positivo de 17,9 millones.

Los gastos netos de los clubes de la Premier League en el mercado de pases

  • Arsenal: 257 millones de libras esterlinas
  • Liverpool: 218,4 millones de libras esterlinas
  • Manchester United: 170,7 millones de libras esterlinas
  • Tottenham Hotspur: 154,2 millones de libras esterlinas
  • Sunderland: 141,4 millones de libras esterlinas
  • Everton FC: 114 millones de libras esterlinas
  • Leeds United: 103,1 millones de libras esterlinas
  • Nottingham Forest: 101 millones de libras esterlinas
  • Newcastle United: 99,3 millones de libras esterlinas
  • Manchester City: 89,8 millones de libras esterlinas
  • West Ham United: 76,3 millones de libras esterlinas
  • Burnley: 66,7 millones de libras esterlinas
  • Fulham: 26,4 millones de libras esterlinas
  • Aston Villa: +15 millones de libras esterlinas
  • Crystal Palace: +17,7 millones de libras esterlinas
  • Chelsea: +17,9 millones de libras esterlinas
  • Wolverhampton: +20,9 millones de libras esterlinas
  • Brentford: +59,2 millones de libras esterlinas
  • Brighton & Hove Albion: +59,8 millones de libras esterlinas
  • Bournemouth: +65,8 millones de libras esterlinas
    Datos de Sky Sports
La tabla muestra que sólo siete equipos tuvieron un balance de mayor cantidad de ingresos por transferencias que de lo gastado por nuevos futbolistas en el mercado de pases de la Premier League.

Germán Celsan

