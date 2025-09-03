Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

El New York Times explicó porqué el traspaso de Garnacho a Chelsea es uno de los peores de la temporada: “Sancho 2.0”

El medio hizo un análisis sobre todos los fichajes que hubo en la Premier League y el del extremo argentino no quedó entre los mejores considerados.

Por Germán Celsan

El traspaso de Garnacho, cuestionado por el New York Times
© Chelsea FCEl traspaso de Garnacho, cuestionado por el New York Times

El mercado de pases cerró en Europa y el recuento de movimientos en la Premier League fue de 155 transferencias entre sus 20 equipos. Fue el mercado récord en cantidad de dinero que se movió en la primera división inglesa y, entre ellos, se dio la salida de Alejandro Garnacho del Manchester United con rumbo a su destino predilecto: Chelsea.

El extremo argentino dejó Old Trafford y llegó a Londres a cambio de 40 millones de libras esterlinas, con el objetivo de relanzar su carrera y ganarse un lugar en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Sin embargo, el New York Times analizó su transferencia como una de las peor valoradas de toda la Premier League.

¿Está Chelsea recibiendo a un jugador que podría y debería evolucionar a una estrella mundial? ¿O es un Jadon Sancho 2.0?“, se preguntó el periodista Tim Spiers en la columna deportiva del prestigioso medio, en el que analizó las 155 transferencias y la de Garnacho al Chelsea la ubicó en el puesto 105.

El New York Times no tiene del todo claro que Garnacho haya sido una buena opción para Chelsea. (Getty)

El New York Times no tiene del todo claro que Garnacho haya sido una buena opción para Chelsea. (Getty)

Tuvo una caída en picada espectacular en Manchester United cuando su rendimiento decayó ante las preguntas de diferentes entrenador sobre su actitud“, señaló Spiers. ¿Es Stamford Bridge el mejor lugar para rejuvenecer a un talentoso pero desenfrenado jugador que necesita asentarse?”, completó a la vez que señaló que todavía no hay un veredicto sobre Garnacho y que su actuación en el Chelsea será analizada con detenimiento.

Los números de Garnacho en Manchester United

De cara a su llegada al Chelsea, que se dio a cambio de 40 millones de libras y un 10% de una futura venta que quedó en posesión del Manchester United, el conjunto londinense esperará recuperar al Garnacho que supo brillar en sus primeras apariciones en Old Trafford.

Publicidad

Aquel Garnacho que en 144 partidos oficiales, convirtió 26 goles y repartió 22 asistencias, y que fue útil en las consagraciones en FA Cup y Carabao Cup del Manchester United, así como en su camino a la final de la pasada Europa League.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división
Noticias de la Premier League

Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división

La última frase de Amorim a Garnacho antes que dejara Manchester United para fichar con Chelsea
Fútbol europeo

La última frase de Amorim a Garnacho antes que dejara Manchester United para fichar con Chelsea

Tras firmar con Chelsea hasta 2032, Garnacho le dejó un último mensaje al Manchester United: “Me voy orgulloso”
Noticias de la Premier League 2025

Tras firmar con Chelsea hasta 2032, Garnacho le dejó un último mensaje al Manchester United: “Me voy orgulloso”

Independiente afuera de la Copa Sudamericana: Conmebol decidió que la U de Chile avance de fase
Copa Sudamericana

Independiente afuera de la Copa Sudamericana: Conmebol decidió que la U de Chile avance de fase

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo