El New York Times explicó porqué el traspaso de Garnacho a Chelsea es uno de los peores de la temporada: “Sancho 2.0”

El mercado de pases cerró en Europa y el recuento de movimientos en la Premier League fue de 155 transferencias entre sus 20 equipos. Fue el mercado récord en cantidad de dinero que se movió en la primera división inglesa y, entre ellos, se dio la salida de Alejandro Garnacho del Manchester United con rumbo a su destino predilecto: Chelsea.

El extremo argentino dejó Old Trafford y llegó a Londres a cambio de 40 millones de libras esterlinas, con el objetivo de relanzar su carrera y ganarse un lugar en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Sin embargo, el New York Times analizó su transferencia como una de las peor valoradas de toda la Premier League.

“¿Está Chelsea recibiendo a un jugador que podría y debería evolucionar a una estrella mundial? ¿O es un Jadon Sancho 2.0?“, se preguntó el periodista Tim Spiers en la columna deportiva del prestigioso medio, en el que analizó las 155 transferencias y la de Garnacho al Chelsea la ubicó en el puesto 105.

El New York Times no tiene del todo claro que Garnacho haya sido una buena opción para Chelsea. (Getty)

“Tuvo una caída en picada espectacular en Manchester United cuando su rendimiento decayó ante las preguntas de diferentes entrenador sobre su actitud“, señaló Spiers. ¿Es Stamford Bridge el mejor lugar para rejuvenecer a un talentoso pero desenfrenado jugador que necesita asentarse?”, completó a la vez que señaló que todavía no hay un veredicto sobre Garnacho y que su actuación en el Chelsea será analizada con detenimiento.

Los números de Garnacho en Manchester United

De cara a su llegada al Chelsea, que se dio a cambio de 40 millones de libras y un 10% de una futura venta que quedó en posesión del Manchester United, el conjunto londinense esperará recuperar al Garnacho que supo brillar en sus primeras apariciones en Old Trafford.

Aquel Garnacho que en 144 partidos oficiales, convirtió 26 goles y repartió 22 asistencias, y que fue útil en las consagraciones en FA Cup y Carabao Cup del Manchester United, así como en su camino a la final de la pasada Europa League.