El refuerzo de 50 millones que busca Pep Guardiola para solucionar la defensa del Manchester City

Luego de pasar por un mal momento en el que logró solamente dos victorias en 14 partidos, Pep Guardiola logró revertir la situación del Manchester City en la Premier League. A su vez, se prepara para los últimos dos duelos que definirán su suerte en la fase de grupos de la UEFA Champions League, y también trabaja en el mercado de pases.

Es que, teniendo en cuenta los bajos rendimientos en la defensa, más algunas lesiones sufridas en ese sector de la cancha, el entrenador español quiere fichar a al uzbeco Abdukodir Khusanov, quien juega en el Lens de Francia, y por el que podrían pagar 50 millones de euros.

“Sabemos que hay negociaciones en marcha, las cosas están avanzando, no nos dejamos engañar”, comentó Will Still, el entrenador del Racing de Lens respecto a la posibilidad de que el defensor central de 20 años que disputó el Mundial Sub 20 2023 con la Selección de Uzbekistán.

Teniendo en cuenta el interés del Manchester City, más el del Real Madrid, quien sondeó al jugador tiempo atrás, desde el elenco francés se plantaron y pedirán por lo menos 50 millones de euros para desprenderse del futbolista que ha sido titular en la gran mayoría de los partidos en esta temporada.

La búsqueda del City por este jugador, tal como se mencionó anteriormente, es por la baja en el rendimiento de algunos jugadores de la plantilla, y las lesiones frecuentes que vienen sufriendo Nathan Aké y John Stones, por lo que Guardiola solamente tiene disponibles a Ruben Días, Josko Gvardiol y Manuel Akanji.

Los dos fichajes que busca el Manchester City en este mercado

Además del defensor uzbeco, el elenco ciudadano tiene en carpeta a otros dos futbolistas para fichar en esta ventana de pases. El primero, es Omar Marmoush, delantero de 25 años que juega para el Eintracht Frankfurt de Alemania. Según informó Dialy Mail, el egipcio es un objetivo para reforzar la línea ofensiva del plantel que conduce tácticamente Pep Guardiola.

El atacante lleva 18 goles en 24 partidos en esta temporada y goza de un enorme presente en el fútbol alemán. De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, este futbolista tiene un valor de 60 millones de euros.

El segundo apuntado, es el volante italiano Ederson. El jugador de 25 años que se desempeña en el Atalanta de la Serie A es el elegido para reforzar la mitad de cancha del City. En esta temporada, lleva 2 goles y 1 asistencia en 18 partidos disputados.

