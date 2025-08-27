En el cierre del mercado de pases, un jugador de la Selección Argentina podría llegar a la Premier League

En los últimos días del mercado de pases, Nahuel Molina Lucero, futbolista del Atlético de Madrid y convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, podría cambiar de rumbo para tener una nueva experiencia en su carrera y dar el salto a la Premier League.

Es que, sin lugar en el equipo comandado por Diego Simeone, el lateral derecho está en el radar del Nottingham Forest, equipo de la Primera División inglesa y podría realizar una oferta formal en el corto plazo para quedarse con el jugador de cara a la temporada 2025/26.

Según lo informado por el periodista Nicolò Schira, el equipo que disputará la UEFA Europa League quiere fichar al argentino y que firme un contrato a largo plazo, con fecha de vencimiento a mediados de 2029, con la posibilidad de extenderlo por un año más, hasta 2030.

Cabe destacar que ante este interés, el Colchonero está dispuesto a desprenderse del campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, pero para esto la oferta tendrá que ser de 25 millones de euros, cifra que le pidió a la Juventus en este mercado de pases cuando mostró su interés.

Nahuel Molina podría irse al Nottingham Forest.

Por otro lado, Nottingham Forest no solo tiene en carpeta a Molina, ya que también se encuentra negociando por Nicolo Savona de la Juventus, por quien ofrecieron 15 millones de euros más un 10% de plusvalía de una futura venta, mientras que los italianos pidieron 20 millones.

Publicidad

Publicidad

A lo largo del inicio de esta temporada, el lateral argentino tuvo poca participación en el Atlético de Madrid, ya que solamente jugó 15 minutos en los dos primeros partidos, al ingresar en el último cuarto de hora en el empate de su equipo 1 a 1 contra el Elche por LaLiga.

Los números de Nahuel Molina en Atlético de Madrid

Desde su llegada al Colchonero, el lateral izquierdo lleva disputados un total de 136 partidos. En los mismos, convirtió 7 goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió 15 tarjetas amarillas, fue expulsado en dos oportunidades y no logró títulos.

ver también La decisión de la Premier League con el Cuti Romero tras el triunfo de Tottenham al Manchester City