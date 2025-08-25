En el final del mercado de pases, Pep Guardiola quiere a un defensor de 40 millones para el Manchester City

La derrota 2 a 0 contra el Tottenham por la segunda fecha de la Premier League dejó secuelas en el Manchester City, ya que su entrenador Pep Guardiola no quedó conforme con el rendimiento defensivo. Es por eso que decidió salir al mercado de pases a menos de una semana para su cierre.

Es que, teniendo en cuenta que Nathan Aké y Manuel Akanji cuenta con ofertas para marcharse del club en los próximos días, el español pidió por un fichaje de 40 millones de euros para sumar a su plantel de cara a la temporada 2025/26, en la que buscarán mejorar el rendimiento del curso anterior.

Según lo informado por el medio británico The Sun, el City tiene en carpeta a Marc Guéhi, defensor central que viene de ganar la Community Shield con el Crystal Palace, y que es un habitual convocado por la Selección de Inglaterra. Para ficharlo, deberá pagar 40 millones de euros.

Además, siguiendo con la información, la fuente citada agregó que el equipo de Pep Guardiola tendrá competencia, debido a que el Liverpool también está interesado en el futbolista de 25 años y ya inició las primeras conversaciones para realizar una oferta formal.

Así las cosas, los Citizens tendrán menos de una semana para liberarse de Aké, quien está en el radar del Everton y de Akanji, seguido de cerca por Galatasaray, para ir a la carga por Guéhi y cerrar así al plantel de Guardiola de cara a la triple competencia de esta temporada.

Los números de Marc Guéhi en Crystal Palace

Desde su llegada al elenco londinense, el defensor central de 25 años lleva disputados un total de 159 partidos. En los mismos convirtió 8 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió 22 tarjetas amarillas, fue expulsado en una oportunidad y se consagró campeón de dos títulos a nivel local.

