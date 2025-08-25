Es tendencia:
logotipo del encabezado
Manchester City

En el final del mercado de pases, Pep Guardiola quiere a un defensor de 40 millones para el Manchester City

Los Citizens tienen en carpeta a Marc Guéhi, del Crystal Palace.

Por Marco D'arcangelo

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City.
© GettyPep Guardiola, entrenador de Manchester City.

La derrota 2 a 0 contra el Tottenham por la segunda fecha de la Premier League dejó secuelas en el Manchester City, ya que su entrenador Pep Guardiola no quedó conforme con el rendimiento defensivo. Es por eso que decidió salir al mercado de pases a menos de una semana para su cierre.

Es que, teniendo en cuenta que Nathan Aké y Manuel Akanji cuenta con ofertas para marcharse del club en los próximos días, el español pidió por un fichaje de 40 millones de euros para sumar a su plantel de cara a la temporada 2025/26, en la que buscarán mejorar el rendimiento del curso anterior.

Según lo informado por el medio británico The Sun, el City tiene en carpeta a Marc Guéhi, defensor central que viene de ganar la Community Shield con el Crystal Palace, y que es un habitual convocado por la Selección de Inglaterra. Para ficharlo, deberá pagar 40 millones de euros.

Además, siguiendo con la información, la fuente citada agregó que el equipo de Pep Guardiola tendrá competencia, debido a que el Liverpool también está interesado en el futbolista de 25 años y ya inició las primeras conversaciones para realizar una oferta formal. 

Así las cosas, los Citizens tendrán menos de una semana para liberarse de Aké, quien está en el radar del Everton y de Akanji, seguido de cerca por Galatasaray, para ir a la carga por Guéhi y cerrar así al plantel de Guardiola de cara a la triple competencia de esta temporada. 

Los números de Marc Guéhi en Crystal Palace

Desde su llegada al elenco londinense, el defensor central de 25 años lleva disputados un total de 159 partidos. En los mismos convirtió 8 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió 22 tarjetas amarillas, fue expulsado en una oportunidad y se consagró campeón de dos títulos a nivel local. 

Publicidad
Un histórico de la Premier League apuntó contra Guardiola y su presente en Manchester City: “Mostró que no es sobrehumano”

ver también

Un histórico de la Premier League apuntó contra Guardiola y su presente en Manchester City: “Mostró que no es sobrehumano”

Es el cuarto jugador que más partidos jugó para Pep Guardiola y podría dejar Manchester City sobre el final del mercado

ver también

Es el cuarto jugador que más partidos jugó para Pep Guardiola y podría dejar Manchester City sobre el final del mercado

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Es el cuarto jugador que más partidos jugó para Pep Guardiola y podría dejar Manchester City sobre el final del mercado
Noticias de la Premier League 2025

Es el cuarto jugador que más partidos jugó para Pep Guardiola y podría dejar Manchester City sobre el final del mercado

Un histórico de la Premier League apuntó contra Guardiola y su presente en Manchester City: “Mostró que no es sobrehumano”
Noticias de la Premier League 2025

Un histórico de la Premier League apuntó contra Guardiola y su presente en Manchester City: “Mostró que no es sobrehumano”

Tras la salida del Diablito Echeverri, otros 4 jugadores todavía pueden dejar a Guardiola y al Manchester City en este mercado
Noticias de la Premier League 2025

Tras la salida del Diablito Echeverri, otros 4 jugadores todavía pueden dejar a Guardiola y al Manchester City en este mercado

Mientras Kimi Antonelli gana 2 millones en Mercedes, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Mientras Kimi Antonelli gana 2 millones en Mercedes, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo