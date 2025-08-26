Es tendencia:
La decisión de la Premier League con el Cuti Romero tras el triunfo de Tottenham al Manchester City

El argentino fue una de las grandes figuras de la jornada del sábado en Inglaterra.

Por Joaquín Alis

La decisión de la Premier League con el Cuti Romero tras el triunfo de Tottenham al Manchester City
La decisión de la Premier League con el Cuti Romero tras el triunfo de Tottenham al Manchester City

Cristian Romero viene siendo una de las grandes figuras de Tottenham desde hace tiempo. Desde el final de la temporada pasada, cuando dejó atrás sus problemas físicos, el Cuti se transformó en un pilar de la defensa de los Spurs, algo que volvió a demostrar el pasado fin de semana ante Manchester City.

En la victoria 2 a 0 del conjunto londinense ante los de Pep Guardiola, el argentino fue una muralla. Tras su enorme partido en el Etihad Stadium, el zaguero recibió un reconocimiento de la Premier League, que lo puso en el ‘Team of the Week’ de la fecha 2.

El capitán no cedió nada en defensa y los Spurs mantuvieron su portería a cero por segunda vez consecutiva esta temporada y ganaron merecidamente al Manchester City, otra vez“, escribió Alan Shearer, quien fue el encargado de armar el 11 ideal en esta oportunidad.

Romero no fue el único futbolista del Tottenham en el 11 ideal. De hecho, casi medio equipo estuvo conformado por futbolistas de los Spurs. Micky van de Ven, Djed Spence, Joao Palhinha y Pape Matar Sarr también aparecieron en la alineación.

El contrato de Cristian Romero en Tottenham

Romero renovó su contrato con Tottenham el 18 de agosto. A partir de ese momento, el jugador argentino extendió su vínculo hasta el 30 de junio de 2029, lo que significa un claro mensaje de cara al futuro inmediato y a mediano plazo.

Los Spurs optaron por otorgarle la cinta de capitán hace algunas semanas, con el objetivo de consolidarlo como principal referente del plantel y líder del proyecto futbolístico. Ahora, bajo las estrictas órdenes de Thomas Frank, el zaguero central es una pieza mucho más fundamental en el equipo que lo que ya era en tiempos anteriores.

El Equipo de la Semana 2 de la Premier League

Para Alan Shearer, el XI ideal de la segunda fecha de la Premier League está conformado por Jordan Pickford (Everton); Jurrien Timber (Arsenal), Cristian Romero (Spurs), Micky van de Ven (Spurs), Djed Spence (Spurs); Joao Palhinha (Spurs), Pape Matar Sarr (Spurs), Josh Cullen (Burnley); Jaidon Anthony (Burnley), Joao Pedro (Chelsea) y Viktor Gyokeres (Arsenal).

