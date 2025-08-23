Es el cuarto jugador que más partidos jugó para Pep Guardiola y podría dejar Manchester City sobre el final del mercado

Este sábado el Manchester City de Pep Guardiola se encontró con un golpe de realidad tras sufrir su primera derrota en la Premier League 2025/26. Fue un 0-2 vs. Tottenham en el Etihad Stadium, y una muestra de que lo sucedido en la temporada pasada todavía no se ha solucionado.

Manchester City mostró su cara más apática, con un equipo inconexo, sin profundidad y que la única chance de gol que generó fue causada por un error en salida de los Spurs. Aún así, el partido bien podría haber sido la última oportunidad para Ilkay Gündogan de vestir la camiseta celeste, ya que la decisión de Guardiola no hizo más que intensificar los reportes sobre su inminente salida.

Ilkay Gündogan dejaría Manchester City en este mercado. (IMAGO).

Pep Guardiola dejó a Gündogan fuera de los convocados para el partido contra Tottenham, misma decisión que tomó con Manuel Akanji, y podría significar la partida de uno de los pocos referentes que quedan de una era dorada. Kevin De Bruyne y Kyle Walker, otros dos grandes referentes de esa era, ya dejaron el club.

Periodistas de la talla de Fabrizio Romano y Florian Plettenberg indicaron en las últimas horas que hay “numerosos equipos top” de todo el mundo preguntando por el alemán, y que su situación deberá ser seguida de cerca hasta el día de cierre del mercado europeo.

Gündogan, en el Top 5 de jugadores más usados por Pep Guardiola

Messi, Xavi, Iniesta y Puyol en Barcelona, Lewandowski, Müller, Lahm y Neuer en Bayern Múnich, son algunos de los nombres que más partidos jugaron para Pep Guardiola. Pero claro, su década en Manchester City ha hecho que los futbolistas de dicho club sean los que más partidos acumulan bajo su mando.

Gündogan ya había dejado el City por Barcelona y ahora lo volvería a hacer (Getty Images)

Y el alemán Gündogan, que llegó junto a Guardiola en 2016, es uno de los cinco jugadores con más partidos bajo las órdenes del entrenador español, con 358 encuentros disputados hasta la fecha. Sólo está por detrás de Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Ederson en esa histórica lista.

Los diez jugadores que más partidos jugaron para Guardiola

Bernardo Silva (2017-act) – 409 partidos Kevin De Bruyne (2016-2025) – 381 partidos Ederson (2017-act) – 372 partidos Ilkay Gündogan (2016-2023/2024-act) – 358 partidos Phil Foden (2017-act)- 320 partidos Kyle Walker (2017-2025)- 319 partidos Raheem Sterling (2016-2022) – 292 partidos John Stones (2016-act)- 279 partidos Rodri (2019-act)- 266 partidos Fernandinho (2016-2022) – 244 partidos

Por lo que destacábamos previamente, todos los jugadores del Top Ten estuvieron con Guardiola en Manchester City. Como referencia, Lionel Messi jugó 219 partidos para Guardiola en Barcelona, Dani Alves fue alineado en 208 ocasiones, al igual que Xavi, y Víctor Valdés su arquero en 200 partidos.