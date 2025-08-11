Es tendencia:
Tras descartar a Garnacho, Manchester United batalla con Manchester City por un fichaje de 120 millones

Los Reds Devils tienen en carpeta a Carlos Baleba, del Brighton.

Por Marco D'arcangelo

© GettyAlejandro Garnacho, futbolista argentino que podría irse de Manchester United.

Luego de presentar a sus cuatro refuerzos en Old Trafford, Manchester United no se bajó del mercado de pases, ya que continúa en la búsqueda de fichajes para el plantel comandado por Ruben Amorim, así como también espera por resolver la salida de Alejandro Garnacho al Chelsea

En este sentido, los Reds Devils tienen un nuevo objetivo para incorporar en la mitad de la cancha, aunque no será sencillo, ya que también el Manchester City, su clásico rival, está interesado en el mismo futbolista y estaría dispuesto a realizar una oferta formal en el corto plazo.

Según lo informado por ESPN, los dos equipos de Manchester están interesados en Carlos Baleba, mediocampista camerunés de 21 años que se destaca en el Brighton inglés, club al que llegó a mediados de 2023 proveniente del Lille, y con el que tiene contrato hasta la temporada 2027/28.

Además, siguiendo con su información, la fuente citada agregó que ante estos intereses, desde Brighton se plantaron y solamente se desprenderán del futbolista que es considerado como una pieza clave por el entrenador Fabian Hürzeler si la oferta es de 120 millones de euros. 

Esta decisión por parte del elenco inglés se debe a que no quiere que el mediocampista se vaya del club en esta temporada y no hay apuro por transferirlo. Por otro lado, desde el Lille también están expectantes, ya que cobrarán un 20% de la transferencia por cualquier cifra superior a los 30 millones.

Así las cosas, los dos equipos de Manchester deberán decidir de aquí al fin del mercado de pases, estipulado para el 31 de agosto, si realizará una oferta por 120 millones de euros para quedarse con el jugador, o si finalmente descartan esta posibilidad por el alto valor de su ficha. 

Los números de Carlos Baleba en Brighton 

En sus dos temporadas como futbolista del Brighton, el mediocampista camerunés de 21 años lleva disputados un total de 77 partidos. En los mismos, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 15 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4.661 minutos en cancha. 

Marco D'arcangelo

