Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

La novedad de 100 millones que le permitirá a Tottenham y Cuti Romero pelear por la Premier League

Los Spurs dieron a conocer la inyección de capital que les permitirá plantarse de igual a igual con el resto del Big Six de la Premier League.

Por Germán Celsan

Cuti Romero, atento, Tottenham recibió una inyección de 100 millones
© GettyCuti Romero, atento, Tottenham recibió una inyección de 100 millones

De un tiempo a esta parte se ha instalado que la Premier League cuenta con un ‘Big Six’, seis clubes que están por encima de la media tanto a nivel deportivo como de fanáticos e ingresos económicos. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City y Tottenham son esos seis equipos. Pero los Spurs claramente están un escalón por debajo de sus rivales directos en cuanto al capital con el que cuentan respecta.

Tottenham es el uno de esos seis que no fue campeón de Premier League desde el inicio de la liga en 1992, y aunque en 2017 estuvo cerca, fue finalista de Champions en 2018 y es el vigente campeón de Europa League, es una realidad que necesitan más dinero para estar a la altura de los otros cinco del Big Six.

Tottenham recibió 100 millones de libras. (Getty)

Tottenham recibió 100 millones de libras. (Getty)

Y, mientras sus jugadores se encuentran con sus seleccionados por Fecha FIFA, el club hizo un importante anuncio: una inyección de 100 millones de libras esterlinas como capital. Así lo comunicaron oficialmente en redes sociales, confirmando que el grupo dueño del club se encargó de proveer esta suma en busca de mejorar el equipo.

El comunicado de Tottenham

Estamos encantados de anunciar que nuestros accionistas mayoritarios, el fondo familiar Lewis, ha, mediante ENIC Sports & Develompent Holdings Ltd, inyectado 100 millones de libras esterlinas de capital nuevo al club.

Esta inyección de equidad servirá para continuar fortaleciendo la posición financiera del club y equipar al equipo de liderazgo con recursos adicionales para continuar con su enfoque de éxito deportivo a largo plazo. Este capital adicional es una muestra del compromiso de la familia Lewis con el club y su futuro.

Publicidad

“Como había expresado semanas atrás, nuestro foco es estabilizar y empoderar a nuestro grupo directivo para poder lograr las ambiciones del club. Sé que la familia Lewis también tiene esa ambición para el futuro. El compromiso de capital de hoy refleja esa ambición y quiero agradecerles por su apoyo. Continuaremos haciendo todo lo posible para asegurarnos que Vinai y su equipo tienen el mejor apoyo posible para llevar al club hacia adelante”, destacó Peter Charrington, Presidente no-ejecutivo tras la salida de Daniel Levy.

La familia Lewis recibió una oferta de 6 mil millones de dólares para vender el club

De acuerdo a lo reportado por The Sun, un consorcio de inversores norteamericanos que ya tienen acciones en franquicias de la NBA y la NFL, y liderado por el ex DJ y empleado de la NASA Brookyln Earick de 41 años, hizo una oferta no formal para comprar las acciones mayoritarias del Grupo ENIC y la familia Lewis.

Semanas atrás hubo un ofrecimiento para comprar Tottenham por parte de un grupo inversor. (Getty)

Semanas atrás hubo un ofrecimiento para comprar Tottenham por parte de un grupo inversor. (Getty)

Publicidad

El reporte indica que fueron seis mil millones de dólares los que ofrecieron para hacerse con las acciones mayoritarias del Tottenham Hotspur, que hoy le pertenecen al Grupo ENIC. 4,5 mil millones de dólares serían para adquirir las acciones del ENIC Group, y lo restante se utilizaría como fondos para renovar el equipo con fichajes, contratos y pagos a agentes.

Sin embargo, esa oferta fue rechazada, y la inyección de capital de la familia Lewis en el equipo es una muestra más de que el club no está en venta en estos momentos.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
La astronómica oferta de 6 mil millones de dólares que cambiaría para siempre el futuro de Cuti Romero y el Tottenham
Noticias de la Premier League

La astronómica oferta de 6 mil millones de dólares que cambiaría para siempre el futuro de Cuti Romero y el Tottenham

Tottenham ofreció 70 millones para robarle un fichaje casi cerrado al Chelsea de Enzo Fernández
Noticias de la Premier League 2025

Tottenham ofreció 70 millones para robarle un fichaje casi cerrado al Chelsea de Enzo Fernández

La decisión de la Premier League con el Cuti Romero tras el triunfo de Tottenham al Manchester City
Noticias de la Premier League 2025

La decisión de la Premier League con el Cuti Romero tras el triunfo de Tottenham al Manchester City

30 figuras de River despidieron a Miguel Ángel Russo
River Plate

30 figuras de River despidieron a Miguel Ángel Russo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo