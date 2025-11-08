Más de 68,000 likes: el primer posteo de Dibu Martínez luego de que le saquen la capitanía en Aston Villa

El pasado jueves se supo que Emiliano Martínez había perdido la capitanía en Aston Villa. O bueno, en realidad, la sub capitanía, ya que el primer capitán es John McGinn. En cualquier caso, fue una sorprendente decisión por parte de Unai Emery, entrenador del club inglés, que causó revuelo en los medios locales.

Dibu Martínez es, y ha sido desde su llegada, un estandarte del Aston Villa. Uno de los factores fundamentales de la participación del conjunto de Birmingham en competencias internacionales en este último tiempo. Es por eso que no sorprendió su primer posteo tras conocerse la decisión de Emery.

Dibu Martínez no hizo referencia al hecho de haber sido extirpado de la sub capitanía.

“Victoria y valla invicta luego de una dura derrota como local el fin de semana“, destacó Dibu en su posteo en Instagram, luego del partido del jueves en el que vencieron por 2-0 al Maccabi Tel-Aviv por la Europa League. “Ahora es el momento de descansar y enfocarse en estar listo para otro gran partido en casa el próximo fin de semana“, completó el arquero argentino. Ni una referencia ni mensaje negativo a Emery por la decisión de sacarlo de la lista de capitanes.

¿Por qué Dibu Martínez perdió la capitanía en Aston Villa?

El detalle bien podría haber pasado por alto si no fuera porque en el partido de entre semana, John McGinn, primer capitán de Aston Villa, entregó la cinta a Ezri Konsa tras ser reemplazado. Y el defensor central, en lugar de ir hasta el arco a dársela a Dibu, se la puso en su brazo derecho.

Luego del partido se le consultó a Unai Emery, entrenador del Aston Villa, al respecto. Y allí el español, sin dar demasiados detalles, reveló que fue una decisión suya: “Normalmente, tenemos otro capitán, Emi Martínez, como segundo capitán. Pero ahora, después de hablar con él, prefiero retirarle ese rol. Konsa es el siguiente“, destacó.

Unai Emery aseguró que fue una decisión personal la de quitarle la sub capitanía a Dibu. (Getty)

También aseguró que hay otros nombres que ahora están por delante de Dibu en ese rol dentro del plantel: “Tyrone Mings, junto con Ollie Watkins también. Normalmente, lo gestionamos así”, aseguró. Y aunque no lo expresó verbalmente, quedó implícito que el intento de salida de Dibu en el último mercado fue el detonante de esta decisión.

