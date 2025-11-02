Tras cometer un grave error ante Liverpool, Dibu Martínez reapareció con una frase icónica de Demchelis en River

El pasado sábado, Aston Villa visitó a Liverpool en Anfield Road por la décima jornada de la Premier League. Los locales se impusieron por 2 a 0 con goles de Salah y Gravenberch, aunque hay que destacar que Emiliano Martínez cometió un grave error en la apertura del marcador que fue determinante para que el resultado termine favorable para los locales.

Luego de algunas buenas atajadas y sin haber sido exigido demasiado, Emiliano Martínez dominó con los pies la pelota en el cierre del primer tiempo, quiso jugar con un compañero, pero el pase se le fue largo, lo capturó Salah y, con el arco vacío, definió para poner el 1 a 0 para Liverpool. El segundo tanto fue obra de Gravenberch y allí el arquero argentino no tuvo nada que ver.

Dibu Martínez y un curioso posteo en Instagram

Este domingo, Emiliano Martínez compartió una publicación en Instagram en la que se lo ve a él en blanco y negro durante el duelo ante Liverpool y la acompañó con un llamativo texto: “Yo nunca pierdo. O gano o aprendo”. Cabe recordar que la frase “se gana o aprende” la solía utilizar Martín Demichelis cuando fue director técnico de River, la misma le generó algunos cuestionamientos por parte de los hinchas, especialmente cuando los resultados no se daban.

¿Cómo quedó Aston Villa en la tabla de la Premier y qué partidos se le vienen?

Tras caer ante Liverpool, Aston Villa quedó en el puesto número 11 de la Premier League con 15 puntos producto de cuatro victorias, tres empates y tres caídas. El equipo de Dibu Martínez enfrentará el próximo jueves a Maccabi Tel Aviv por la Europa League, mientras que el domingo 9 de noviembre será el turno de recibir a Bournemouth por la Premier.

