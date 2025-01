Pep Guardiola admitió no haber cambiado de postura con el caso de Julián Álvarez

Casi en simultáneo, los momentos del Atlético de Madrid y Manchester City en la temporada europea prácticamente se invirtieron. Lo que parecía ser un deslucido equipo del Cholo Simeone pasó a ser dueño de un récord histórico de victorias, mientras que los de Pep Guardiola acumularon derrotas en un lapso sin precedentes para el catalán.

El jugador que une estos dos presentes es ni más ni menos que Julián Álvarez, quien se marchó de la Premier League al no haber tenido respuesta positiva de Pep para sumar más minutos de los que necesitaba y recaló en el fútbol español para hoy ser una pieza clave en el Colchonero.

Sin embargo, más allá del gran nivel goleador del Araña en LaLiga tras haber dejado a los Citizens, Guardiola admitió seguir teniendo la misma postura en cuanto a sus delanteros tras conocerse que Erling Haaland renovó su contrato por un importante plazo con el equipo.

“Los grandes delanteros no llegarán para reemplazar a Erling (Haaland), por lo que tenemos que encontrar jóvenes que acepten ese rol secundario”, dijo el DT del Manchester City en conferencia de prensa. Ese mismo mensaje fue el que le dio a Julián Álvarez cuando el argentino le pidió jugar más. Fue esa respuesta lo que motivó al Araña a buscarse un nuevo destino.

Cambiar el sistema táctico nunca fue una opción para Guardiola, incluso si eso relega a otros delanteros de buen nivel. “Tenemos jugadores muy variados, como Oscar (Bobb), (James) McAtee, Phil (Foden). Tal vez, sin Erling jugaremos de una manera diferente, con un falso nueve, con alternativas, con más corredores desde afuera, más extremos por adentro… Buscaremos otras soluciones”.

¿Otro caso Julián en Manchester City?

James McAtee, joya de los Citizens, está siendo objetivo de rumores de mercado con múltiples equipos de Europa. Según algunos medios ingleses, como talkSPORT, Mainz está por delante en la carrera por sobre Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart. En Manchester City, según el periodista Sam Lee, quieren evitar una salida y no han escuchado ofertas de cesión por él.

Pep Guardiola fue consultado por su situación en la última conferencia de prensa. “Me encantaría decir categóricamente que se queda, pero no lo sé. Fui yo el que dijo que si no juega en Sheffield, ¡que venga acá! Yo dije, tal vez una cesión no, ¡quiero a Macca acá!”, afirmó.

James McAtee, Manchester City. (Foto: Getty)

Sin embargo, pese a la voluntad de Guardiola de que se quede, los minutos que le ha dado muestran una actitud contradictoria. “No ha jugado muchos minutos hasta ahora, y lo entiendo. Pero yo fui el que dijo que quería a James acá con nosotros. Lo que pasa es que cuando me preguntan todo el tiempo sobre el futuro y no respondo, es porque no lo sé exactamente”, tiró.

Al pedir que se quede, uno pensaría que Guardiola tendría la consideración de utilizarlo más seguido en los partidos, sobre todo ante la gran cantidad de lesiones que sufrió durante esta temporada. Una situación que el propio Pep ya sufrió con un jugador que optó por irse ante la falta de minutos.

