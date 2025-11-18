Perdió lugar en Real Madrid tras la llegada de Franco Mastantuono y ahora podría ser compañero de Dibu Martínez en Aston Villa por 20 millones

Con la llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid, algunos delanteros del plantel como Endrick o Gonzalo García perdieron terreno en la consideración del entrenador Xabi Alonso, por lo que buscarían salida en el próximo mercado de pases. Por el lado del brasileño, todo apunta a que jugará en Lyon a partir de enero.

En cuanto a Gonzalo, quien fue el goleador y revelación del Merengue en el pasado Mundial de Clubes, también podría salir en la siguiente ventana de fichajes. Su destino sería la Premier League, debido a que Aston Villa, equipo del Dibu Martínez, está interesado en ficharlo.

Según lo informado por el medio fichajes.net, el elenco inglés tiene en carpeta al delantero español de 21 años, por lo que podría iniciar negociaciones por el para sumarlo al plantel comandado por Unai Emery de cara a la segunda parte de la temporada, en la que irán por la UEFA Europa League.

Además, la fuente citada agregó que desde Real Madrid están dispuestos a escuchar ofertas, siempre y cuando la misma sea de 20 millones de dólares. Cabe destacar que el futbolista del Merengue no tiene cláusula de rescisión, por lo que tendrán que negociar entre clubes.

Por otro lado, los villanos no son los únicos que tienen en carpeta a Gonzalo García. Esto se debe a que tanto Sunderland como Wolverhampton también están interesados en el futbolista, por lo que pujarán entre los tres para quedarse con la ficha del jugador de cara a inicios de 2026.

La poca participación de Gonzalo en la temporada

Luego de un gran Mundial de Clubes con el Merengue, en el inicio de la temporada Gonzalo perdió terreno en la consideración de Xabi Alonso. Esto va más allá de lo futbolístico, debido a que la vuelta de Kylian Mbappé, quien estuvo lesionado, lo relegó al banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

ver también Se formó en Manchester United, apenas jugó en primera y ahora inició una demanda millonaria contra el club

Tal es así que estuvo presente en 9 de los 16 partidos que disputó el equipo y solamente fue titular en uno de ellos. En estos encuentros, no convirtió goles y aportó una asistencia. Además, no recibió tarjetas en los 108 minutos que estuvo en cancha.

En síntesis