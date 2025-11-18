Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Perdió lugar en Real Madrid tras la llegada de Franco Mastantuono y ahora podría ser compañero de Dibu Martínez en Aston Villa por 20 millones

El elenco inglés tiene en carpeta al delantero de 21 años, quien no tiene participación con Xabi Alonso.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Gonzalo García, delantero del Real Madrid.
© GettyGonzalo García, delantero del Real Madrid.

Con la llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid, algunos delanteros del plantel como Endrick o Gonzalo García perdieron terreno en la consideración del entrenador Xabi Alonso, por lo que buscarían salida en el próximo mercado de pases. Por el lado del brasileño, todo apunta a que jugará en Lyon a partir de enero. 

En cuanto a Gonzalo, quien fue el goleador y revelación del Merengue en el pasado Mundial de Clubes, también podría salir en la siguiente ventana de fichajes. Su destino sería la Premier League, debido a que Aston Villa, equipo del Dibu Martínez, está interesado en ficharlo.

Según lo informado por el medio fichajes.net, el elenco inglés tiene en carpeta al delantero español de 21 años, por lo que podría iniciar negociaciones por el para sumarlo al plantel comandado por Unai Emery de cara a la segunda parte de la temporada, en la que irán por la UEFA Europa League. 

Además, la fuente citada agregó que desde Real Madrid están dispuestos a escuchar ofertas, siempre y cuando la misma sea de 20 millones de dólares. Cabe destacar que el futbolista del Merengue no tiene cláusula de rescisión, por lo que tendrán que negociar entre clubes. 

Por otro lado, los villanos no son los únicos que tienen en carpeta a Gonzalo García. Esto se debe a que tanto Sunderland como Wolverhampton también están interesados en el futbolista, por lo que pujarán entre los tres para quedarse con la ficha del jugador de cara a inicios de 2026.

La poca participación de Gonzalo en la temporada

Luego de un gran Mundial de Clubes con el Merengue, en el inicio de la temporada Gonzalo perdió terreno en la consideración de Xabi Alonso. Esto va más allá de lo futbolístico, debido a que la vuelta de Kylian Mbappé, quien estuvo lesionado, lo relegó al banco de suplentes. 

Publicidad
Se formó en Manchester United, apenas jugó en primera y ahora inició una demanda millonaria contra el club

ver también

Se formó en Manchester United, apenas jugó en primera y ahora inició una demanda millonaria contra el club

Tal es así que estuvo presente en 9 de los 16 partidos que disputó el equipo y solamente fue titular en uno de ellos. En estos encuentros, no convirtió goles y aportó una asistencia. Además, no recibió tarjetas en los 108 minutos que estuvo en cancha. 

En síntesis

  • El delantero del Real Madrid, Gonzalo García, buscaría salir del club tras la llegada de Franco Mastantuono y la pérdida de minutos.
  • Aston Villa, club del Dibu Martínez, está interesado en fichar a García y podría iniciar negociaciones, según fichajes.net.
  • El Real Madrid estaría dispuesto a negociar el pase del delantero de 21 años por una cifra cercana a los 20 millones de dólares.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River va por Luciano Gondou en el próximo mercado de pases

jpasman
toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

Lee también
Mastantuono fue a ver a Sabina: el español le dedicó una canción
Offside

Mastantuono fue a ver a Sabina: el español le dedicó una canción

Real Madrid habría puesto fecha de retorno para Franco Mastantuono
Fútbol europeo

Real Madrid habría puesto fecha de retorno para Franco Mastantuono

La sorpresiva opinión de Dunga sobre la competencia de Endrick con Mastantuono
Fútbol europeo

La sorpresiva opinión de Dunga sobre la competencia de Endrick con Mastantuono

El campeón de la Fórmula 1 que volvió a liquidar a Colapinto por su continuidad en Alpine: “Paga por financiar al equipo”
FÓRMULA 1

El campeón de la Fórmula 1 que volvió a liquidar a Colapinto por su continuidad en Alpine: “Paga por financiar al equipo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo