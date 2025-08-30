Pese a gastar 468 millones, Mohamed Salah dice que Liverpool no ganará la Premier League: éste es su candidato

Después de haber conquistado la Premier League en la última temporada, Liverpool invirtió una fortuna para seguir potenciando su plantel. El gigante inglés incorporó grandes futbolistas como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y ahora cerró a Alexander Isak. Aún así, para Mohamed Salah, los Reds no son los máximos candidatos al título.

En diálogo con Sky Sports, la gran figura del campeón habló de los aspirantes a quedarse con la liga inglesa. Si bien asumió que está entre los favoritos, el egipcio sorprendió a todos cuando nombró al club con más posibilidades de festejar en 2026: “Para mí, el número uno es el Arsenal“.

“Ellos son los favoritos porque vienen jugando juntos desde hace cinco o seis años. Se entienden entre sí y también tuvieron al mismo entrenador (Mikel Arteta) durante cinco o seis años”, explicó Mo Salah sobre la ventaja que tienen los Gunners.

Y agregó: “Cuando un equipo permanece tanto tiempo junto, conoce el juego del otro y todo se vuelve más fácil. En cambio, equipos como el nuestro o el City cambian muchos jugadores, lo cual a veces es complicado“. De todas formas, no le quitó responsabilidades a los de Manchester: “Un equipo de Pep Guardiola siempre es favorito“.

La Premier League le es esquiva al Arsenal

En los últimos años, Arsenal supo ser uno de los equipos más fuertes de la Premier League, haciendo campañas extraordinarias. Aún así, en las tres ediciones pasadas de la liga inglesa, el equipo de Mikel Arteta siempre se quedó a las puertas del campeonato: lleva tres subcampeonatos consecutivos.

En las temporadas 2022/23 y 2023/24, los Gunners superaron los 80 puntos, pero se toparon con el arrollador Manchester City. En la 2024/25, los de Pep Guardiola sufrieron un bajón, pero Liverpool tuvo un primer semestre impresionante y se llevó el título, dejando a Arsenal segundo con 74 unidades.

¿Cuánto gastó Liverpool en este mercado?

Con el inminente arribo de Alexander Isak, por quien se llegó a un acuerdo para que se sume a cambio de €130.000.000, Liverpool alcanzará los €464.680.000 gastados en este mercado de pases. Una cifra superior a la de cualquier otro equipo en este verano europeo.

Además del delantero del Newcastle, los Reds desembolsaron €125.000.000 por el mediocampista Florian Wirtz, €95.000.000 por el delantero Hugo Ekitiké, €46.900.000 por el lateral Milos Kerkez, €40.000.000 por Jeremie Fimpong, €31.000.000 por el central Giovanni Leoni y €1.780.000 por el joven arquero Ármin Pésci.

