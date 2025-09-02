Revelan la mala inclusión de un jugador en el equipo de cuarta división que eliminó al Manchester United de la Carabao Cup

De forma indeseada, Manchester United protagonizó la primera gran sorpresa de la temporada 2025/26 en el fútbol europeo, tras ser eliminado en la Carabao Cup por el Grimsby Town FC de la League Two, cuarta división del fútbol inglés. Ya pasó una semana desde aquel momento crítico para el futuro de Rúben Amorim al frente de los Red Devils, pero el partido vuelve a ser noticia tras descubrirse que hubo una mala inclusión de un futbolista para el encuentro copero.

De acuerdo a lo informado por medios británicos, el Grimsby Town inscribió al mediocampista Clarke Oduor “segundos después del cierre de inscripciones”. El futbolista entró en el minuto 73 y, curiosamente, fue el único en fallar su penal en la tanda que terminó en favor del conjunto de la League Two por 12 a 11.

Clarke Oduor fue inscripto segundos después del plazo, jugó igual, erró su penal y terminó festejando la clasificación histórica del Grimsby. (Getty)

Sin embargo, a pesar de esta mala inclusión, el Grimsby Town no será eliminado de la Carabao Cup. Según informan, la EFL realizó una revisión exhaustiva de todas las pruebas y consideró decisiones anteriores tomadas con respecto a las infracciones. Con toda esa información, la decisión final fue sancionar al club con una multa de 20 mil libras esterlinas.

En cualquier caso, el Manchester United podría llegar a tener la posibilidad de objetar la decisión, pero teniendo en cuenta que ya se realizó una investigación y se tomaron en cuenta situaciones similares sucedidas en el pasado, la decisión de la EFL parece irrevocable y no habría forma de que los Red Devils pudieran ganarse su lugar por escritorio.

Aunque apele la decisión, Manchester United no pasará de ronda por escritorio. (Getty)

“Aceptamos la multa impuesta y reconocemos la total importancia de adherir a las reglas de la competición y sus regulaciones. El error no fue deliberado y el club actuó transparentemente reportando la irregularidad tan pronto como fue descubierta”, respondió el Grimsby en un comunicado oficial.

Manchester United sólo tendrá dos competiciones esta temporada

El Manchester United es un club acostumbrado a disputar decenas de partidos por temporada, luchar por todos los frentes y ser uno de los clubes de referencia del fútbol europeo. Sin embargo, en esta temporada 2025/26, eso no sucederá. No a menos que pueda reencausar su curso en la Premier League o hacerlo bien en la FA Cup, cuando inicie su camino en dicha competición.

Y es que los de Rúben Amorim no tendrán competencia internacional, tras no ser capaces de clasificar ni a Champions League, ni a Europa League, ni a Conference League. Con la eliminación de la Carabao Cup, eso es una competición más que Manchester United no peleará por ganar.

