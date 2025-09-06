Es tendencia:
Manchester United borra a André Onana: ¿Dibu Martínez aparece de nuevo en el radar?

Desde los Red Devils le pusieron fin a la estadía del camerunés, quien deberá definir si acepta su salida con la temporada iniciada.

Por Julián Mazzara

André Onana podría marcharse hacia el fútbol turco.
© NurPhoto via Getty ImagesAndré Onana podría marcharse hacia el fútbol turco.

Dibu Martínez estuvo en el radar de Manchester United debido a las flojísimas actuaciones que tuvo el camerunés André Onana. El arquero argentino, que es de los mejores del mundo, tenía muchísimas ganas de marcharse de Aston Villa para defender los tres postes de Old Trafford, pero finalmente no ocurrió.

Con la temporada iniciada, hay muy pocos países que aún mantienen abierto el período de fichajes. En las ligas de Eslovaquia, Eslovenia, Bélgica, Bulgaria, Polonia, República Checa, Rumania, Chipre, Suiza, Turquía, Rusia y Grecia, entre otras de menor envergadura, todavía se pueden modificar las plantillas. Y allí estaría el futuro de Onana.

El periodista Fabrizio Romano, a través de sus redes sociales, aseguró que los Red Devils tienen todo acordado para que el camerunés de 29 años emigre hacia las filas de Trabzonspor. Entre clubes no hay diferencias, y la operación se sellaría por medio de un préstamo, ya que el ingeniero británico que posee la mayor cantidad de acciones del elenco inglés, Jim Ratcliffe, contrató al belga Senne Lammens.

Cabe destacar que el mercado en Turquía recién finalizará el 12 de septiembre, por lo que resta poco menos de una semana para que Onana tome una decisión y acepte o rechace la posibilidad de defender la camiseta de Trabzonspor en la Süper Lig. Pero en medio de todo esto, ¿existe la chance de que el United regrese tras los pasos del arquero marplatense campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina?

Debido a que en Inglaterra, el mercado de pases para contratar futbolistas está cerrado, de querer sumar al ex Getafe y Arsenal, los directivos de los Red Devils no podrán hacerlo. Tendrán que aguardar hasta fin de año, ya que volverá a abrir el 31 de diciembre y le bajarán la persiana el 2 de febrero de 2026.

Andre Onana fue criticado por un ex campeón con Manchester United

André Onana, arquero de Manchester United.

Galatasaray, la otra oferta del Dibu Martínez

Al mismo tiempo que Manchester United mantenía conversaciones pero no avanzaba formalmente por el arquero argentino, Galatasaray se interesó fuertemente en Dibu Martínez. Sin embargo, no llegaron a buen puerto.

Así las cosas hasta el momento, el campeón del mundo se quedará en Aston Villa y ya fue incluido en la lista de buena fe de la UEFA Europa League.

Paul Scholes liquidó a un titular del Manchester United: “No le tienen que pasar más la pelota”

Paul Scholes liquidó a un titular del Manchester United: “No le tienen que pasar más la pelota”

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Tras su arribo para la temporada 2020-21, Emiliano Martínez lleva disputados un total de 213 partidos con la camiseta de los Villanos. A lo largo de estas cinco temporadas, mantuvo la valla invicta en 70 ocasiones y le convirtieron 257 goles.

Además, durante su paso en Villa Park ganó dos veces el premio The Best a mejor arquero del mundo y el galardón Lev Yashin, entregado por la revista France Football debido al mismo motivo. A nivel grupal, fue pieza ornamental del exitoso ciclo de reconstrucción del club, el cual volvió a competir en Champions League luego de 42 años.

julián mazzara
Julián Mazzara

