Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Manchester United decidió no fichar al Dibu Martínez: el motivo

En el cierre del mercado de pases, los Reds Devils no ficharán al arquero argentino a pesar de tener un acuerdo contractual.

Por Marco D'arcangelo

Emiliano Martínez, arquero argentino del Aston Villa.
© GettyEmiliano Martínez, arquero argentino del Aston Villa.

Luego de la eliminación temprana en la Carabao Cup, el Manchester United decidió salir a los últimos días de mercado de pases en búsqueda de un arquero que llegue para ser titular y reemplazar tanto a André Onana como a Altay Bayindir, ya que no convencieron a Ruben Amorim con su nivel.

Uno de los principales apuntados, era el arquero argentino, Emiliano Martínez, con quien llegaron a un acuerdo contractual en las últimas horas, por lo que solamente faltaba arreglar el traspaso con el Aston Villa, club dueño de su ficha.

A pesar de esto, en las últimas horas del mercado de pases, la dirigencia del Manchester United decidió no contratar al arquero argentino y cerró el fichaje del belga de 23 años, Senne Lammens, quien llega desde el Royal Antwerp a cambio de 21 millones de euros.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, los Reds Devils llegaron a un acuerdo por el arquero Lammens y se espera que en las próximas horas viaje a Inglaterra para realizarse los estudios médicos correspondientes. Luego de los mismos, firmará su contrato con el club.

Así las cosas, en el último día del mercado de pases del fútbol europeo, todo indica que Dibu Martínez continuará por lo menos seis meses más en Aston Villa, equipo con el que disputará la fase de liga de la UEFA Europa League, el segundo torneo internacional más importante a nivel clubes.

Cabe destacar que Galatasaray, el equipo turco en el que juega Mauro Icardi y que clasificó a la Champions League, también está interesado en el arquero argentino, por lo que inició conversaciones formales y podría realizar una oferta en las próximas horas.

Publicidad

Unai Emery habló sobre el futuro del Dibu Martínez

Por la tercera fecha de la Premier League, Aston Villa perdió 3 a 0 frente al Crystal Palace en condición de local. Luego del partido, el entrenador Unai Emery habló en conferencia de prensa, en donde le consultaron por la ausencia del Dibu Martínez, quien no fue ni al banco de suplentes.

En ese sentido,  Emery fue tajante y respondió siempre de la misma forma: “Marco Bizot”, mencionando al arquero que fue titular y llegó en esta temporada. Además, cuando insistieron, cortó en seco a la periodista que se encontraba entrevistándolo. “Se acabó el tiempo”, remarcó.

Alejandro Garnacho, nuevo refuerzo de Chelsea: los millones que le pagará a Manchester United

ver también

Alejandro Garnacho, nuevo refuerzo de Chelsea: los millones que le pagará a Manchester United

Pese a gastar 468 millones, Mohamed Salah dice que Liverpool no ganará la Premier League: éste es su candidato

ver también

Pese a gastar 468 millones, Mohamed Salah dice que Liverpool no ganará la Premier League: éste es su candidato

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

En River, Maxi Salas tiene el optimismo goleador que tenía Palermo en Boca

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
La decisión de Aston Villa con Dibu Martínez mientras Manchester United acelera por su fichaje
Fútbol europeo

La decisión de Aston Villa con Dibu Martínez mientras Manchester United acelera por su fichaje

Manchester United, en crisis, se arrepiente y busca auxilio en Dibu Martínez
Fútbol europeo

Manchester United, en crisis, se arrepiente y busca auxilio en Dibu Martínez

Manchester United le envió un sentido mensaje de despedida a Garnacho: "La mejor suerte"
Fútbol europeo

Manchester United le envió un sentido mensaje de despedida a Garnacho: "La mejor suerte"

Dos jugadores de la Selección Argentina se quedaron sin DT de manera totalmente repentina
Selección Argentina

Dos jugadores de la Selección Argentina se quedaron sin DT de manera totalmente repentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo