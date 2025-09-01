Manchester United decidió no fichar al Dibu Martínez: el motivo

Luego de la eliminación temprana en la Carabao Cup, el Manchester United decidió salir a los últimos días de mercado de pases en búsqueda de un arquero que llegue para ser titular y reemplazar tanto a André Onana como a Altay Bayindir, ya que no convencieron a Ruben Amorim con su nivel.

Uno de los principales apuntados, era el arquero argentino, Emiliano Martínez, con quien llegaron a un acuerdo contractual en las últimas horas, por lo que solamente faltaba arreglar el traspaso con el Aston Villa, club dueño de su ficha.

A pesar de esto, en las últimas horas del mercado de pases, la dirigencia del Manchester United decidió no contratar al arquero argentino y cerró el fichaje del belga de 23 años, Senne Lammens, quien llega desde el Royal Antwerp a cambio de 21 millones de euros.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, los Reds Devils llegaron a un acuerdo por el arquero Lammens y se espera que en las próximas horas viaje a Inglaterra para realizarse los estudios médicos correspondientes. Luego de los mismos, firmará su contrato con el club.

Así las cosas, en el último día del mercado de pases del fútbol europeo, todo indica que Dibu Martínez continuará por lo menos seis meses más en Aston Villa, equipo con el que disputará la fase de liga de la UEFA Europa League, el segundo torneo internacional más importante a nivel clubes.

Cabe destacar que Galatasaray, el equipo turco en el que juega Mauro Icardi y que clasificó a la Champions League, también está interesado en el arquero argentino, por lo que inició conversaciones formales y podría realizar una oferta en las próximas horas.

Unai Emery habló sobre el futuro del Dibu Martínez

Por la tercera fecha de la Premier League, Aston Villa perdió 3 a 0 frente al Crystal Palace en condición de local. Luego del partido, el entrenador Unai Emery habló en conferencia de prensa, en donde le consultaron por la ausencia del Dibu Martínez, quien no fue ni al banco de suplentes.

En ese sentido, Emery fue tajante y respondió siempre de la misma forma: “Marco Bizot”, mencionando al arquero que fue titular y llegó en esta temporada. Además, cuando insistieron, cortó en seco a la periodista que se encontraba entrevistándolo. “Se acabó el tiempo”, remarcó.

