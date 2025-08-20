Tras ser ignorado por la Premier League, Alexis Mac Allister fue premiado por su temporada de campeón con Liverpool

En la 2024/25, Liverpool rompió con la hegemonía de cuatro años consecutivos del Manchester City y se consagró campeón de la Premier League. Y si bien Mohamed Salah fue el jugador más importante, Alexis Mac Allister tuvo una temporada fantástica, manejando los hilos del equipo Red desde el centro del campo.

La propia Premier League menospreció el impacto del mediocampista argentino, y lo dejó fuera de la lista de candidatos al mejor jugador de la temporada, donde sí aparecieron compañeros suyos como el mencionado Mo Salah, Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch. Sin embargo, fueron sus colegas quienes se encargaron de poner a Alexis en el lugar que merece.

El argentino jugó 35 de los 38 partidos en la temporada, convirtiendo cinco goles y repartiendo otras cinco asistencias en Liverpool, y siendo el eje del fútbol para los de Anfield. A raíz de ello, en los PFA Awards, Alexis fue elegido como parte del Equipo del Año en la Premier League.

La PFA eligió a Alexis Mac Allister en el once ideal de la temporada pasada.

Los PFA Awards son otorgados por la Professional Footballers Association, una organización que reune a futbolistas y colegiados, tanto actuales como retirados, de la Premier League, la FA Women’s Super League y las diferentes ligas inglesas de fútbol. Es decir, los ganadores de los premios son elegidos por los propios futbolistas, y es uno de los más importantes galardones en el fútbol inglés.

El equipo ideal de la Premier League 2024/25

Mats Sels (Nottingham Forest); William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Milos Kerkez (Bournemouth); Alexis Mac Allister (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Declan Rice (Arsenal); Mohamed Salah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle), Chris Wood (Nottingham Forest).

Salah fue el jugador de la temporada en la Premier

A nivel individual, Mo Salah fue seleccionado como el Jugador del Año para la PFA, producto de sus impresionantes registros que incluyen 29 goles y 18 asistencias para un total de 47 participaciones directas en goles en una misma temporada de Premier League.

Con dicha marca, Mo Salah igualó el récord histórico de Andy Cole (1993/94) y Alan Shearer (1994/95), ambos conseguidos en temporada de 22 equipos y 40 partidos. El egipcio alcanzó el récord en una temporada de 38 partidos y con asistencia perfecta, disputando cada uno de ellos.

El Liverpool de Alexis Mac Allister se reforzó como nadie para repetir el título en la Premier League 2025/26 y comenzó la temporada de la mejor forma, con una victoria por 4 a 2 ante Bournemouth.