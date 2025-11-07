Una leyenda postuló a Darwin Núñez para ser el nuevo 9 del Chelsea y que juegue junto a Garnacho y Enzo Fernández: “Ideal”

85 millones de euros, eso fue lo que le pagó inicialmente el Liverpool al Benfica en 2022 para fichar a Darwin Núñez. El uruguayo llegó a Anfield con apenas 22 años y mucha expectativa, pero sus 40 goles en 143 partidos (promedio de 0.27) dejaron gusto a poco, y a pesar de ser campeón de la Premier League, su paso por los Reds llegó a su fin en el último mercado, donde emigró a Arabia Saudita.

Darwin Núñez hoy se encuentra cobrando una fortuna en el Al Hilal, donde acumula 4 goles en 8 partidos oficiales jugados, pero con 26 años, todavía tiene la posibilidad de realizar un nuevo intento en la élite del fútbol europeo. Y Marcel Desailly, una verdadera gloria del Chelsea, lo pidió para sus Blues.

El francés, campeón del mundo en 1998 con Francia y parte del Chelsea entre aquel 98 y 2004, período en el que jugó más de 200 partidos, fue insistente en su postura. Él ve a Darwin Núñez como el delantero ideal para los Blues, incluso por los recién llegados Liam Delap y Joao Pedro.

Chelsea prefirió fichar a Joao Pedro y Liam Delap como delanteros en el último mercado.

“Nuñez, para mí, era el [jugador] perfecto, ideal [para ser el 9 de Chelsea]. Es joven y tuvo mala suerte en Liverpool”, destacó Desailly en diálogo con OLGB. “Pero si Liverpool lo compró significa que realmente le vieron potencial. A mí me hubiera gustado que Darwin hubiera venido al sistema de Chelsea con confianza, con Maresca, a un buen sistema. Podría haber sido realmente útil para Chelsea.“

Y si bien hoy Darwin es un recién llegado a Arabia, a Desailly todavía le gustaría verlo en Chelsea: “Tampoco es tan caro y, es mi opinión, pero realmente me hubiera gustado ver a ese jugador en este plantel. Si todavía está en el mercado y Arabia no le sienta del todo bien, podría volver [a la Premier League]”.

Darwin Núñez lleva 4 goles en 8 partidos en Arabia con Al Hilal, al que llegó en julio por 45 millones. (Getty)

El uruguayo tiene contrato hasta 2028 con el conjunto árabe, y si bien se ha perdido ya cinco partidos por molestias en su rodilla, todo indica que pasará una larga temporada en el fútbol saudí, y que el deseo de Marcel Desailly de verlo en el mismo plantel que hoy tiene a Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y varios otros sudamericanos, difícilmente se materializará.

