El Chelsea empató con el Qarabag por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, en un partido en el que si bien el elenco inglés llegó a la igualdad –a través de un gol de Alejandro Garnacho– tras ir perdiendo 2 a 1, el marcador final le dejó sabor a poco porque eran tres puntos que contaban en la planificación que hicieron para la primera instancia del certamen continental, que tiene como objetivo meterse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones (de esa manera clasificarán directamente a los Octavos de Final).

Tras el encuentro, las críticas no tardaron en llegarle a Enzo Maresca, entrenador del conjunto de Stamford Bridge, mediante las redes sociales y los medios de comunicación del Reino Unido, pues apuntaron que su decisión de prescindir de varias de sus figuras en el once titular fue una especie de subestimación hacia su rival que en la actualidad se coloca segundo en la Premier League de Azerbaiyán.

“La intención esta noche era dar descanso a Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Malo Gusto y a más jugadores, porque no pueden jugar cada tres días. Necesitan recuperarse de la temporada pasada; el Mundial de Clubes les afectó mucho”, señaló el estratega italiano, que al mismo tiempo devela un dato que es para tener en cuenta a horas de conocerse la lista de convocados de Lionel Scaloni para el amistoso de la Selección Argentina con Angola del próximo 14 de noviembre.

En esa misma línea, Enzo Maresca devolvió las críticas con una aclaración: “Intentamos rotar. Cuando ganamos, nadie menciona nada de eso. Sé que cuando no ganamos, todos se centran en eso y ahora creo que es importante recuperar energías para el sábado y volver a intentarlo”.

Para cerrar, el técnico campeón del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 opinó respecto a lo que fue el 2 a 2 en el Estadio Tofiq Bəhramov: “La gran diferencia hoy, para mí, estuvo dentro del área. Los goles que nos encajamos fueron goles tontos. En su área, a pesar de las muchas veces que llegamos, no estuvimos lo suficientemente efectivos. Esa es la gran diferencia para mí”.

Chelsea quedó a dos puntos de su objetivo en la Champions League

Si bien todavía restan cuatro fechas, el Chelsea, tras su empate con el Qarabag, quedó decimosegundo con 7 puntos en la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, a dos unidades de PSG, Newcastle, Real Madrid y Liverpool, los equipos que se ubican entre el quinto y octavo lugar y que de momento se están quedando con los cupos directos para los Octavos de Final.

Por cierto, a los Blues le queda enfrentarse con Barcelona y Pafos de Chipre de local y con Atalanta y Napoli de visitante.

En síntesis