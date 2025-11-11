Es tendencia:
River Plate

72 horas después de perder el Superclásico ante Boca, el primer tuit que publicó River

El Millonario tuvo una muy floja actuación en La Bombonera y la caída pegó duro hasta en las redes sociales.

Por Julián Mazzara

El plantel de River en La Bombonera.
El plantel de River en La Bombonera.

Fue un golpe durísimo. La derrota de River en el Superclásico caló hondo, y no solo provocó que Marcelo Gallardo suspendiera su conferencia de prensa, sino que también generó una gran angustia dentro del plantel, que ahora busca revertir la situación ante Vélez.

Así como en Boca aprovecharon la victoria para dar un gran salto y transformarse en el primer club récord nacional con 10 millones de seguidores en Instagram, en el Millonario no volvieron a realizar una publicación en X hasta este martes a las 19:54 horas.

“Martes en River Camp”, escribieron desde la cuenta oficial del club situado en el barrio porteño de Núñez, con un emoji haciendo fuerza, además de que agregaron información respecto a lo que se viene: el partido ante el Fortín, fuera del Monumental.

No solo hubo texto en la publicación, sino que también se compartieron dos imágenes de lo que fue el entrenamiento del elenco comandado por Gallardo, quien buscará la manera de poder sacar adelante al plantel, que está muy golpeado por el flojo presente futbolístico.

El primer posteo que hizo River tras perder el Superclásico.

¿Cuándo juega Boca por el Torneo Clausura?

Por la fecha 16 del Torneo Clausura, en el José Amalfitani, River visitará a Vélez el domingo 16 de noviembre, a las 17:00 horas. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Los 5 históricos de River que pueden jugar su último partido el próximo domingo ante Vélez

Las 3 opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

