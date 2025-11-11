72 horas después de perder el Superclásico ante Boca, el primer tuit que publicó River

Fue un golpe durísimo. La derrota de River en el Superclásico caló hondo, y no solo provocó que Marcelo Gallardo suspendiera su conferencia de prensa, sino que también generó una gran angustia dentro del plantel, que ahora busca revertir la situación ante Vélez.

Así como en Boca aprovecharon la victoria para dar un gran salto y transformarse en el primer club récord nacional con 10 millones de seguidores en Instagram, en el Millonario no volvieron a realizar una publicación en X hasta este martes a las 19:54 horas.

“Martes en River Camp”, escribieron desde la cuenta oficial del club situado en el barrio porteño de Núñez, con un emoji haciendo fuerza, además de que agregaron información respecto a lo que se viene: el partido ante el Fortín, fuera del Monumental.

No solo hubo texto en la publicación, sino que también se compartieron dos imágenes de lo que fue el entrenamiento del elenco comandado por Gallardo, quien buscará la manera de poder sacar adelante al plantel, que está muy golpeado por el flojo presente futbolístico.

El primer posteo que hizo River tras perder el Superclásico.

¿Cuándo juega Boca por el Torneo Clausura?

Por la fecha 16 del Torneo Clausura, en el José Amalfitani, River visitará a Vélez el domingo 16 de noviembre, a las 17:00 horas. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura