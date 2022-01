A pesar de la gran cantidad de refuerzos que llegaron a River en el presente libro de pases, Marcelo Gallardo aún pretende sumar algunas caras nuevas más y la posición apuntada es el lateral derecho. La primera opción de jerarquía fue Fabricio Bustos, con quien hubo tendidas conversaciones junto a Independiente para poder cerrar la operación. Lamentablemente para el Millonario, el defensor eligió marcharse al Inter de Porto Alegre y la Secretaría Técnica retomó la búsqueda para cubrir el puesto que pidió el Muñeco.

En Núñez rápidamente se movieron para intentar contratar otro "4" y fueron a fondo por Marcelo Herrera, jugador de San Lorenzo de Almagro. El correntino de 23 años no solo vendría para reforzar la posición, sino que también podría cubrir una baja sensible que podría tener el Millo en los próximos días. Las conversaciones entre los clubes ya comenzaron y La Banda hizo su primer ofrecimiento formal para poder concretar el pase.

El equipo que lidera Enzo Francescoli ofertó 2 millones de dólares como primer acercamiento para llevarse a Herrera, pero el Ciclón subió la apuesta y pidió 3,6 millones de dólares. La respuesta de River no se modificó en números, pero se agregó un jugador de por medio: el Millonario está dispuesto a ofrecerle al Cuervo la cesión de Cristian Ferreira, quien no entró en la consideración de Gallardo para comenzar el próximo semestre.

San Lorenzo volvió a rechazar la propuesta, ya que el ex Colón no encaja en los planes de Pedro Troglio para esta temporada. Desde Boedo pretenden que River deje salir a préstamo a José Paradela o, en el mejor de los casos para el Ciclón, la cesión de Federico Girotti. El ex Gimnasia no será parte de la negociación, ya que el Muñeco desea contar con él para este 2022. Mientras tanto, el delantero juvenil solo saldría de Núñez para emigrar a Europa y no tiene intenciones de permanecer en el fútbol argentino si no es con la banda roja. Las conversaciones seguirán en estas horas.