River cayó en La Bombonera por 1-0, fue superado futbolísticamente por Boca y quedó algo lejos de la cima del campeonato. Si bien aún se mantiene con chances matemáticas, el golpe anímico es muy fuerte. Y como si fuera poco, se conoció el parte médico tras el golpe que sufrió Rodrigo Aliendro.

El Xeneize ya había abierto el marcador cuando al ex mediocampista de Colón lo tumbaron en medio de una disputa del balón y luego recibió un durísimo impacto en el rostro, el cual le generó una inflamación en el pómulo, además de tener sangre en su nariz.

Aliendro fue asistido por los médicos de River, pero no logró continuar en cancha. Marcelo Gallardo dialogó con el mediocampista y le explicó que no iba a seguir jugando, y fue una de las mejores decisiones que tomó a lo largo de los 90 minutos, ya que inmediatamente le hicieron una tomografía y se determinó qué sucedió con el ex Ituzaingó.

El parte médico del Millonario explicó que "Aliendro tiene una fractura de malar derecho". Y el periodista Juan Balbi añadió que "no tiene compromiso craneal ni cerebral. Se fue en ambulancia de La Bombonera y será internado para ser evaluado".

Sin embargo, lo que más preocupó al hincha de River respecto a la salud de Rodrigo Aliendro "es posible que lo tengan que operar. Lo definen en estas horas". Y la recuperación le demandará un tiempo estimado de seis a ocho semanas, por lo que se perderá lo que resta de la temporada, la cual culminará el próximo 31 de octubre.