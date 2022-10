River tuvo un año por debajo de las expectativas. A pesar de un gran mercado de pases en el que sumó a Miguel Borja, Esequiel Barco y Juanfer Quintero, el Millonario no pudo conseguir ningún título. Por ello, Marcelo Gallardo decidió dar su exitoso ciclo por terminado y la Comisión Directiva ya planea el futuro. ¿Con Matías Suárez?

Enzo Francescoli, Secretario Técnico e ídolo del club de Núñez, habló en No Veo La Hora por D Sports Radio y dejó mucha tela para cortar. Entre otras cosas, el uruguayo confesó que Belgrano de Córdoba consultó por Suárez y se mantuvo firme en su posición pensando al delantero como una pieza fundamental del equipo que se viene.

Francescoli habló del futuro de Matías Suárez y confesó un llamado de Belgrano

“Belgrano no se comunicó con nosotros por Matías Suárez", comentó el Enzo. Pero no dejó lugar a grandes negociaciones: "Tiene contrato con River y sabe lo que significa para nosotros en el club”. Aunque claro, si el futbolista muestra sus deseos de volver al Pirata habrá que sentarse a charlar.

Por otra parte, el uruguayo comentó: "Hasta que Marcelo no deje de ser el técnico de River, no va a haber un anuncio oficial del nuevo entrenador". Y continuó: "No creo que sea bueno que Marcelo esté involucrado en la elección del técnico, es algo que no debería hacer. Sería incomodarlo".