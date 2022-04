Este domingo, River buscará retornar a la senda de la victoria cuando reciba a Atlético Tucumán. Después de lo que fue la caída ante Talleres, los de Gallardo quieren asegurar la clasificación en la Copa LPF, además de quitarse los dolores de cabeza que se produjeron por las lesiones.

Luego de la baja de Jonatan Maidana, en el Millonario se pudo confirmar quiénes serán los próximos jugadores que estarán presentes en el Antonio Vespucio Liberti, donde el Muñeco le dará una nueva oportunidad a un jugador que estaba relegado en su planes.

Además de que no estarán Juanfer Quintero y el zaguero central, Franco Petroli no figura entre los citados. Pero sí están José Paradela y Cristian Ferreira, que se ubican como los jugadores que más llaman la atención en la nómina.

Por el momento, River no tiene confirmado el equipo, pero habrá muchas variantes y no el DT no apostará a la rotación. Al contrario, colocará a la mayoría de los titulares para sellar la clasificación y así quedarse tranquilos para lo que se viene, donde buscarán aflojar las cargas.

Si no ocurre nada extraño, el Millonario formará con Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Julián Álvarez.