En el mundo River están pendientes de lo que será el cierre del año para el equipo que, actualmente es comandado por Marcelo Gallardo y tendrá su despedida definitiva en los amistosos frente a Colo-Colo y Real Betis, que se disputarán en noviembre próximo.

Una vez que culminen los encuentros internacionales contra los chilenos y españoles, respectivamente, los directivos anunciarán la asunción oficial de Martín Demichelis como el sucesor de Gallardo. Y de cara a lo que será el 2023, Enzo Francescoli está trabajando de lleno en lo que serán las renovaciones de los contratos que se vencen en diciembre de este año, como así también en los futbolistas que arribarán y se marcharán de la institución.

Más allá de que la continuidad de Jonatan Maidana dependerá, pura y exclusivamente del próximo entrenador, quien podría sentenciar su futuro sería Javier Pinola. El zaguero de 39 años aún no definió si seguirá jugando profesionalmente o si colgará los botines. Pero en las últimas horas, el periodista de TyC Sports, Patricio Burlone, afirmó que hubo un llamado en particular que le generó un temblor en la estantería al ex Fußball-Club Nürnberg. "Su idea era seguir jugando, pero el llamado de Demichelis lo puso en duda y podría retirarse para sumarse al grupo de trabajo", indicó el jornalista.

Tiempo antes de que los dirigentes del Millonario se contactaran con el ex defensor de Manchester City, se rumoreaba que el surgido en Chacarita Juniors iba a formar parte del próximo cuerpo técnico que reemplazara a Gallardo. Sin embargo, el propio Burlone lo desmintió: "A Pinola no lo iba a poner la dirigencia de River dentro del cuerpo técnico de Demichelis", enfatizó.

Las próximas horas serán claves para que el actual capitán de River tome una decisión. Por eso mismo, todos los hinchas del elenco de Núñez están pendientes de lo que vaya a comunicar, ya que su contrato finalizará el próximo 31 de diciembre, y existía una posibilidad de que continuara jugando, pero lejos del Millonario, ya que en Fußball-Club Nürnberg lo querían repatriar.