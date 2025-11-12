En medio de la profunda crisis de River, Martín Demichelis fue reconocido por un gigante europeo

River no pasa un buen momento. La derrota en el Superclásico fue un golpe duro y todo empeoró cuando el lunes ganó Argentinos Juniors y lo pasó en la tabla anual, por lo que no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores 2026. En medio de este contexto adverso para el Millonario, quien apareció en las redes sociales fue Martín Demichelis, el antecesor de Marcelo Gallardo.

Este miércoles, Bayern Munich quiso reconocer a varios futbolistas sudamericanos que pasaron o están ahora mismo en el club y entre ellos apareció Martín Demichelis, quien jugó en la institución bávara entre 2003 y 2011.

En ese periodo vistió la casaca del Bayern Munich en 259 oportunidades, marcó 15 goles, brindó 11 asistencias y ganó once títulos. Tras pasar por Málaga, Manchester City y Espanyol, Micho regresó a Alemania una vez retirado y allí comenzó su carrera como entrenador, fue en el Bayern Munich II, desde allí fue que arribó a River.

En su publicación, Bayern Munich compartió una foto del continente con los futbolistas sudamericanos y lo acompañó con: “Orgullosos de nuestros embajadores sudamericanos”. Martín Demichelis lo replicó en sus historias y agregó: “Gracias, Bayern”.

El paso de Martín Demichelis por River como entrenador

Luego de un muy buen paso como jugador del club a comienzos de los 2000, Martín Demichelis regresó a Núñez a fines de 2022 y su ciclo duró hasta mediados de 2024. Si bien los números acompañaron ya que dirigió 87 encuentros con 52 victorias, 18 empates y 17 caídas, además ganó tres títulos, la realidad es que nunca logró convencer a los hinchas y el tramo final de su era fue bastante dramático.

Publicidad

Publicidad

ver también Pese a ser resistido por los hinchas, el agente de Borja confirmó que podría seguir en River

DATOS CLAVE