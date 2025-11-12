Es tendencia:
logotipo del encabezado
Ex River

En medio de la profunda crisis de River, Martín Demichelis fue reconocido por un gigante europeo

El ex entrenador del Millonario utilizó sus redes sociales para agradecer el gesto de uno de los clubes más importantes del mundo.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Martín Demichelis
© GettyMartín Demichelis

River no pasa un buen momento. La derrota en el Superclásico fue un golpe duro y todo empeoró cuando el lunes ganó Argentinos Juniors y lo pasó en la tabla anual, por lo que no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores 2026. En medio de este contexto adverso para el Millonario, quien apareció en las redes sociales fue Martín Demichelis, el antecesor de Marcelo Gallardo.

Este miércoles, Bayern Munich quiso reconocer a varios futbolistas sudamericanos que pasaron o están ahora mismo en el club y entre ellos apareció Martín Demichelis, quien jugó en la institución bávara entre 2003 y 2011.

En ese periodo vistió la casaca del Bayern Munich en 259 oportunidades, marcó 15 goles, brindó 11 asistencias y ganó once títulos. Tras pasar por Málaga, Manchester City y Espanyol, Micho regresó a Alemania una vez retirado y allí comenzó su carrera como entrenador, fue en el Bayern Munich II, desde allí fue que arribó a River.

En su publicación, Bayern Munich compartió una foto del continente con los futbolistas sudamericanos y lo acompañó con: “Orgullosos de nuestros embajadores sudamericanos”. Martín Demichelis lo replicó en sus historias y agregó: “Gracias, Bayern”.

El paso de Martín Demichelis por River como entrenador

Luego de un muy buen paso como jugador del club a comienzos de los 2000, Martín Demichelis regresó a Núñez a fines de 2022 y su ciclo duró hasta mediados de 2024. Si bien los números acompañaron ya que dirigió 87 encuentros con 52 victorias, 18 empates y 17 caídas, además ganó tres títulos, la realidad es que nunca logró convencer a los hinchas y el tramo final de su era fue bastante dramático.

Publicidad
Pese a ser resistido por los hinchas, el agente de Borja confirmó que podría seguir en River

ver también

Pese a ser resistido por los hinchas, el agente de Borja confirmó que podría seguir en River

DATOS CLAVE

  • Martín Demichelis jugó en el Bayern Munich entre los años 2003 y 2011.
  • Demichelis disputó 259 partidos y ganó once títulos con el Bayern Munich.
  • Martín Demichelis dirigió a River Plate en 87 encuentros y ganó tres títulos.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Pasó sin pena ni gloria por River, es el máximo goleador de otro equipo del fútbol argentino y ahora vuelve del retiro a los 45 años
Fútbol Argentino

Pasó sin pena ni gloria por River, es el máximo goleador de otro equipo del fútbol argentino y ahora vuelve del retiro a los 45 años

Con una chicana a Tapia, un histórico de River apuntó contra la AFA por los arbitrajes: “Ya entendí”
River Plate

Con una chicana a Tapia, un histórico de River apuntó contra la AFA por los arbitrajes: “Ya entendí”

Ganó 3 títulos en River, Gallardo lo pidió cuando nadie lo imaginaba y ahora criticó el presente del Millonario: “Altibajos”
River Plate

Ganó 3 títulos en River, Gallardo lo pidió cuando nadie lo imaginaba y ahora criticó el presente del Millonario: “Altibajos”

Fue titular en Boca, la dieron la 10 de otro club del fútbol argentino y volverá de su préstamo con 12 jugadores más
Boca Juniors

Fue titular en Boca, la dieron la 10 de otro club del fútbol argentino y volverá de su préstamo con 12 jugadores más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo