Mientras el plantel de River se prepara para el Superclásico, Martín Demichelis reapareció con sus recuerdos en La Bombonera: “Triunfadores”

La ansiedad, los nervios, el miedo a perder, la ilusión de ganar. Todo eso está presente en los hinchas de River y Boca en las horas previas a un Superclásico. El de este domingo tendrá algunos condimentos especiales, ya que el Millonario se juega gran parte de la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Quien reapareció en las últimas horas fue Martín Demichelis, quien recordó dos grandes triunfos del conjunto de Núñez en La Bombonera en los que él fue protagonista.

Hace apenas unas semanas, Martín Demichelis abrió su cuenta de Instagram y allí compartió algo de contenido, principalmente recordando momentos importantes de su carrera deportiva. En esta oportunidad, a pocas horas del Superclásico, Micho publicó una serie de imágenes, la primera de ellas del duelo correspondiente a la Copa de la Liga 2023 en el que estuvo como entrenador y también otras del Clausura 2002 en el que fue jugador.

En el Superclásico por la Copa de la Liga 2023, Martín Demichelis dirigió su primer partido en La Bombonera y se fue ganador con un resultado de 2 a 0 con tantos de Salomón Rondón y Enzo Díaz.

Por otro lado, en la visita del Millonario al rival de toda la vida en el Clausura 2002, los de Núñez ganaron por 3 a 0 con goles de Coudet, Cambiasso y Rojas. Micho ingresó aquella tarde lluviosa a falta de 25 minutos para el cierre del encuentro.

“Felices y triunfadores”

Las imágenes fueron acompañadas por un texto emotivo: “Recuerdos de cundo jugué y dirigí a mi querido River Plate. Yéndonos felices y triunfadores con River de La Bombonera”. La publicación de Martín Demichelis acumuló más de 4500 likes y en los comentarios se pudo ver claramente el cariño de los hinchas del Millonario.

DATOS CLAVE