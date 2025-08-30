Con 2 ausencias de peso, Marcelo Gallardo definió a los convocados de River para recibir a San Martín (SJ)

River ya dejó atrás la clasificación en la Copa Argentina, donde en los cuartos de final deberá chocar frente a Racing, y ahora se focaliza de lleno en el cruce ante San Martín de San Juan, a quien recibirá este domingo, desde las 19:15, y donde los dirigidos por Marcelo Gallardo buscarán un triunfo que les permita seguir liderando la Zona B.

Debido a que este será el tercer partido que afronten en una misma semana, el DT del Millonario realizó una rotación de futbolistas, tanto en la lista de citados como en la formación. Si bien resta que se oficialice quienes saltarán al campo de juego, en la cabeza del Muñeco ya estaría todo definido.

Al conocerse la nómina de convocados, hay destacar la ausencia de Sebastián Driussi y de Facundo Colidio. Teniendo en cuenta el desgaste de los últimos partidos, entre Copa Libertadores, Copa Argentina y el torneo local, el entrenador millonario optó por darle descanso a dos de sus delanteros titulares para enfrentar al conjunto cuyano.

En lo que respecta a regresos, Fabricio Bustos dejó atrás su lesión muscular y volvió a la nómina de convocados.

La lista de convocados de River para enfrentar a San Martín de San Juan

ARQUEROS: Franco Armani, Jeremías Ledesma.

DEFENSORES: Gonzalo Montiel, Milton Casco, Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Juan Portillo, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz.

VOLANTES: Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández, Giorgio Costantini, Juan Cruz Meza, Santiago Lencina, Juanfer Quintero.

DELANTEROS: Ian Subiabre, Miguel Borja, Maximiliano Salas, Bautista Dadin.

Los convocados vs. San Martín SJ (Prensa River)

La posible formación de River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura

A falta de confirmación oficial, Marcelo Gallardo pondría en cancha los siguientes nombres: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Portillo, Giuliano Galoppo o Galarza Fonda, Juan Cruz Meza; Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Borja.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura