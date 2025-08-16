Con 8 ausencias, Marcelo Gallardo confirmó los convocados para que River reciba a Godoy Cruz

Este domingo, River recibirá a Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo Clausura, donde el plantel liderado por Marcelo Gallardo buscará volver al triunfo, algo que no consigue desde hace dos encuentros, cuando goleó a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina.

En lo que será la antesala al partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el Millonario intentará acceder a la siguiente ronda, el Muñeco dio a conocer la lista de convocados con 24 futbolistas. Pero también hay varias bajas, algunas por lesión y otras por decisión del propio entrenador.

Así como no aparecen Maximiliano Salas, Lucas Martínez Quarta, Maxi Meza, Germán Pezzella y Agustín Ruberto, que se recuperan de sus respectivas lesiones, tampoco están presentes Santiago Beltrán y Ulises Giménez, que sí habían viajado a Paraguay para enfrentar a Libertad. El que tampoco está es el refuerzo Alex Woiski. En este caso, los últimos tres mencionados, por una medida de Gallardo.

Cabe destacar que para este encuentro, que se disputará en el Monumental a partir de las 18:30, el entrenador de River rotará el equipo y en la formación habrá una gran cantidad de jugadores que habitualmente no tienen rodaje. Eso sí, estarán obligados a conseguir una victoria para seguir liderando el certamen.

Los convocados de River vs. Godoy Cruz. (Foto: Prensa River)

La posible formación de River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja o Sebastián Driussi e Ian Subiabre.

Publicidad

Publicidad

DT: Marcelo Gallardo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura