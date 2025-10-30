Con cambios, Gallardo define la formación de River para enfrentar a Gimnasia

River llega golpeado al partido ante Gimnasia. La eliminación de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia está a la vuelta de la esquina, mientras que las cuatro derrotas previas al triunfo ante Talleres por el Torneo Clausura no se olvidan. A falta de tres jornadas para el cierre de la temporada regular, los de Marcelo Gallardo se medirán ante el Lobo con la misión de ganar, sellar la clasificar a octavos de final e intentar volver a ser escolta en la tabla anual, posición que perdió el pasado lunes con la victoria de Boca ante Barracas Central.

El próximo domingo, a partir de las 20.30 horas, River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. Para este encuentro, el Muñeco recuperó a Enzo Pérez y Marcos Acuña, que estuvieron ausente por lesión en los últimos partidos. Por otro lado, no podrá contar con Sebastián Driussi, quien padece una distensión muscular.

¿Cómo formaría River contra Gimnasia?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once que se perfila para enfrentar al Lobo el próximo domingo está conformado por: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

CORDOBA, ARGENTINA – OCTOBER 24: Facundo Colidio of River Plate runs with the ball during the Copa Argentina 2025 Semi-final match between Independiente Rivadavia and River Plate at Mario Alberto Kempes Stadium on October 24, 2025 in Cordoba, Argentina. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Tres que se tienen que cuidar pensando en el Superclásico

Hay tres jugadores en River que acumularon cuatro tarjetas amarillas en lo que va del torneo y, en caso de recibir una más, se perderían el Superclásico. Se trata de Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, tres piezas importantes de la defensa del Millonario. Cabe recordar que el partido ante Boca correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura será en La Bombonera el domingo 9 de noviembre desde las 16.30 horas.

DATOS CLAVE

River Plate jugará contra Gimnasia el próximo domingo a las 20.30 horas por la fecha 14 del Torneo Clausura.

jugará contra Gimnasia el a las por la fecha 14 del Torneo Clausura. El DT Marcelo Gallardo recupera a Enzo Pérez y Marcos Acuña , pero no contará con Sebastián Driussi por lesión.

recupera a y , pero no contará con por lesión. Martínez Quarta, Rivero y Acuña están al límite de amarillas, arriesgando el Superclásico del 9 de noviembre.

