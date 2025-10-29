Gallardo pidió que vuelva, acumula 335 minutos en el semestre y podría dejar River a fin de año

Claro está que 2025 no fue un buen año para River, aunque podría mejorar considerablemente si gana el Supreclásico del 9 de noviembre y se consagra campeón del Torneo Clausura, algo que parece muy lejano en los días que corren, luego de acumular varias derrotas y decepciones en las últimas semanas. Más allá de los resultados deportivos, el Millonario tampoco tuvo una buena conformación del plantel en ninguno de los dos semestres y el responsable de eso es Marcelo Gallardo.

El entrenador pidió que Sebastián Boselli regrese anticipadamente de su préstamo en Estudiantes, lo incluyó en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para que se sume a partir de los octavos de final, se vio obligado a jugar en esa serie ante Libertad, pero luego sumó muy pocos minutos en el semestre.

Es cierto que su rendimiento no fue el ideal, pero fueron apenas 335 minutos distribuidos en cinco partidos. Pareciera poco tiempo para ser determinantes respecto al nivel de un futbolista que venía de jugar en un equipo con una idea completamente diferente a la de River.

Boselli es joven, tiene mucho por dar, pero para Gallardo parecería no ser prioridad y podría dejar Núñez en el próximo mercado de pases. De hecho, un detalle no menor es que el uruguayo viajó a Córdoba para el duelo ante Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina, pero quedó afuera del banco de suplentes.

Boselli ante Libertad en Paraguay. (Foto: Getty).

El panorama de los marcadores centrales de River

Para Marcelo Gallardo, el único marcador central titular indiscutido es Lautaro Rivero, quien últimamente jugó junto a Lucas Martínez Quarta, quien pareciera haberle ganado el puesto a Paulo Díaz. Por otro lado, Juan Carlos Portillo supo jugar como central en más de una oportunidad. Germán Pezzella sufrió una dura lesión en agosto de este año y recién podría regresar para abril de 2026. Federico Gattoni se entrena apartado y se marchará a fin de año, mientras que Daniel Zabala se recupera de una lesión y debe regresar en 2026. Ante este panorama, Sebastián Boselli podría emigrar en caso que siga sin sumar minutos.

La actividad de Boselli en River en 2025

09/08 – 47 minutos vs. Independiente

14/08 – 90 minutos vs. Libertad

21/08 – 45 minutos vs. Libertad

25/08 – 63 minutos vs. Lanús

20/09 – 90 minutos vs. Atlético Tucumán

