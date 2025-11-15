Quién es Joaquín Freitas, el juvenil de River que Gallardo convocó ante Vélez para marginar a Borja

Más allá de la acumulación de bajos rendimientos y de ser uno de los futbolistas más resistidos por los hinchas, la ausencia de Miguel Ángel Borja en la convocatoria de Marcelo Gallardo para la visita de este domingo a Vélez, por la última fecha del Torneo Clausura, no deja de ser una sorpresa.

El colombiano, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre, podría ya no volver a defender la camiseta de River, especialmente si un mal resultado determina que el equipo no se clasifique a los playoffs, presencia que puso en riesgo ante la acumulación de derrotas en las últimas fechas.

También es llamativo quién o quiénes terminaron marginando a Borja de la convocatoria, porque El Muñeco se inclinó por juveniles como Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas, este último sin haber hecho todavía su estreno en la Primera División del Millonario.

¿Quién es Joaquín Freitas?

Oriundo de San Fernando y próximo a cumplir los 19 años en diciembre, Joaquín Freitas se desempeña como delantero y viene de marcar dos goles este jueves en el triunfo de la Reserva 4-0 ante Tigre en el River Camp, para clasificar a los cuartos de final de la Copa Proyección Clausura 2025.

Tweet placeholder

Fue después de esa actuación que el juvenil, que llegó al club el año pasado procedente de Acasusso, tuvo la confirmación de su primera convocatoria para un partido oficial de Primera División, esperando sumar en el José Amalfitani sus primeros minutos.

Publicidad

Publicidad

ver también Escoba en River: además de las 9 ausencias confirmadas, Gallardo borró dos futbolistas de los convocados para visitar a Vélez

Tan reciente es su historia con el club que ni siquiera firmó todavía su primer contrato, aunque se espera que le ofrezcan pronto esa posibilidad producto de los 9 goles y 6 asistencias por las que se ha destacado en Reserva, donde incluso se dio el gusto de marcar en el Superclásico ante Boca.

Sin embargo, Freitas sí se ha estrenado ya en Primera División con Acasusso, equipo que milita en la Primera B Metropolitana, donde con nada más que 16 años jugó su primer partido en 2023. Además, ha sido parte de la Selección Sub 20 del Ascenso.

En síntesis

El delantero Miguel Ángel Borja fue excluido de la convocatoria de Marcelo Gallardo para enfrentar a Vélez.

fue excluido de la convocatoria de para enfrentar a Vélez. El juvenil Joaquín Freitas , de 18 años , fue convocado por River tras anotar dos goles en la Reserva ante Tigre.

, de , fue convocado por River tras anotar en la Reserva ante Tigre. Freitas debutó en Primera División con Acasusso en la Primera B Metropolitana con solo 16 años en 2023.

Publicidad