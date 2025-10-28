Con la misión de torcer el momento crítico de River, Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once ante Gimnasia

River Plate se encuentra atravesando un presente definitivamente crítico. El Millonario ya quedó fuera de competencia en el marco de la Copa Libertadores de América, se despidió de la Copa Argentina en semifinales y ante un elenco modesto como Independiente Rivadavia de Mendoza y está con la soga al cuello en el Torneo Clausura 2025.

En ese contexto, el próximo domingo, el equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental de Núñez con la misión impostergable de cosechar los tres puntos para acercarse a los octavos de final de la presente temporada del propio certamen doméstico.

Así las cosas, el Muñeco quedó muy disconforme con el rendimiento del equipo en el partido contra Independiente Rivadavia del viernes pasado en la provincia de Córdoba. Y así se mostró en conferencia de prensa, dando a entender que este momento de River no es para cualquiera. Por ende, podría patear el tablero y hacer cambios.

Inclusive, un juvenil que viene haciendo sus primeras armas en el primer equipo de River como Cristian Jaime cuenta con serias posibilidades de estar desde el arranque contra el Lobo. Cabe destacar que, en contextos sumamente complicados y con severas obligaciones, el atrevido volante por izquierda dejó buenas sensaciones.

Cristian Jaime con la camiseta de River. (Foto: Getty)

Jaime debutó como jugador profesional con la camiseta de River en la derrota contra Sarmiento de Junín. Allí, quien ya venía demostrando en las divisiones inferiores del Millonario desequilibró por su sector y generó la aprobación de todos y cada uno de los hinchas. Luego, frente a los mendocinos, repitió la historia.

En cuanto a quién podría salir para dejarle su lugar a la habilidosa perla de 19 años de edad, lo cierto es que nadie tiene su sitio asegurado en el once. Una opción más que potable es que Ignacio Fernández, sumamente cuestionado por sus flojas actuaciones recientes, sea el designado por Gallardo para abandonar la alineación.

Si se confirma esta modificación, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero serían quienes acompañen a Jaime en la medular de River. A su vez, contemplando la nueva complicación física de Sebastián Driussi, Facundo Colidio sería quien acompañe a Maximiliano Salas. De todos modos, Gallardo siempre puede sorprender.

DATOS CLAVE

River Plate recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el próximo domingo en el Monumental a las 20:30 horas.

El entrenador Marcelo Gallardo evalúa cambios tras la derrota ante Independiente Rivadavia el viernes pasado.

El juvenil Cristian Jaime, de 19 años, podría ser titular en lugar de Ignacio Fernández.

