River Plate

Con un regreso esperado, Gallardo confirmó los convocados de River vs. Estudiantes

River vuelve a la actividad en el campeonato local en la antesala al primer cruce contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

River tiene la cabeza puesta en lo que será el partido de este sábado frente a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura. El encuentro cae justo en la antesala al inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, donde Marcelo Gallardo buscará dar el primer paso hacia el gran objetivo.

Después de lo que fue la fecha FIFA, donde el Millonario tuvo a seis futbolistas convocados a los diferentes seleccionados y de los cuales solamente Marcos Acuña no tuvo acción en los dos encuentros que se llevaron a cabo bajo el marco de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que sería el único de ellos que jugaría de arranque.

En cuanto a la nómina de convocados, la cual fue confirmada por Gallardo una vez que finalizó el entrenamiento vespertino de este viernes, hay escasas ausencias. Algunas son por lesión, otras por decisión del cuerpo técnico. Eso sí, con respecto a quienes estuvieron ante San Martín de San Juan, regresaron Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Cabe destacar que tras resentirse de un desgarro, Gonzalo Martínez retornó a la lista de citados. Mientras que Maximiliano Meza y Germán Pezzella tampoco están porque continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, aunque el ex Independiente podría reaparecer frente a Palmeiras, el próximo miércoles.

Los convocados de River para enfrentar a Estudiantes

  • ARQUEROS: Franco Armani, Jeremías Ledesma.
  • DEFENSORES: Milton Casco, Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero.
  • VOLANTES: Juan Portillo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez, Juanfer Quintero.
  • DELANTEROS: Miguel Borja, Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Ian Subiabre, Maximiliano Salas.
La posible formación de River vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo o Santiago Lencina, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

