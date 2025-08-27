Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Con un regreso esperado, los convocados de River para enfrentar a Unión por Copa Argentina

El entrenador del Millonario dio la lista con los futbolistas que viajarán a Mendoza para enfrentar al Tatengue.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
© GettyMarcelo Gallardo, entrenador de River.

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el último partido de los octavos de final de la Copa Argentina, River se enfrenta a Unión de Santa Fe en búsqueda de una victoria que le permita avanzar a los cuartos de final, instancia en la que espera Racing.

Luego del último entrenamiento en el River Camp, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, dio la lista con los futbolistas convocados que quedarán a su disposición y viajarán a Mendoza para enfrentar al Tatengue en este importante duelo.

Dentro de las novedades positivas que trae esta convocatoria, es que el Muñeco volverá a contar con los futbolistas que descansaron ante Lanús, como Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, quienes se perfilan para iniciar desde el arranque.

Por otro lado, el defensor central chileno Paulo Diaz se recuperó de su lesión en el tobillo que sufrió en el empate ante Libertad de Paraguay y es por eso que también forma parte de la nómina. A pesar de esto, podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Quien sigue marginado de la nomina es Fabricio Bustos. El lateral aún no se recuperó del esguince de tobillo derecho sufrido ante Godoy Cruz y es por eso que no está a disposición del entrenador. Se espera que el próximo fin de semana pueda recibir el alta médica.

Los convocados de River para enfrentar a Unión.

Los convocados de River para enfrentar a Unión.

Publicidad

Cabe destacar que al ser 24 los futbolistas convocados por Gallardo, uno de ellos quedará marginado del banco de suplentes. Previo al encuentro, el entrenador tendrá que definir quién quedará afuera.

La posible formación de River para enfrentar a Unión

Con una duda en la zaga central y una delantera inédita, el Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Boca deberá alentar a River en la Copa Argentina

ver también

Boca deberá alentar a River en la Copa Argentina

“¿Cómo voy a jugarle a River? Lo vamos a secuestrar a Facundo Colidio primero”

ver también

“¿Cómo voy a jugarle a River? Lo vamos a secuestrar a Facundo Colidio primero”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

Lee también
El jugador de River que Gallardo bajó a Reserva previo al partido contra Unión por Copa Argentina
River Plate

El jugador de River que Gallardo bajó a Reserva previo al partido contra Unión por Copa Argentina

Se supo: el verdadero motivo por el que Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el River vs. Lanús
River Plate

Se supo: el verdadero motivo por el que Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa tras el River vs. Lanús

River hoy: el tridente de ataque que pensó Gallardo para la Copa Argentina, la recuperación de Paulo Díaz y la lista de convocados
River Plate

River hoy: el tridente de ataque que pensó Gallardo para la Copa Argentina, la recuperación de Paulo Díaz y la lista de convocados

La Fórmula 1 reveló los contratos de todos los pilotos: la diferencia entre Colapinto y Gasly
FÓRMULA 1

La Fórmula 1 reveló los contratos de todos los pilotos: la diferencia entre Colapinto y Gasly

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo