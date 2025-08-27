Con un regreso esperado, los convocados de River para enfrentar a Unión por Copa Argentina

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el último partido de los octavos de final de la Copa Argentina, River se enfrenta a Unión de Santa Fe en búsqueda de una victoria que le permita avanzar a los cuartos de final, instancia en la que espera Racing.

Luego del último entrenamiento en el River Camp, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, dio la lista con los futbolistas convocados que quedarán a su disposición y viajarán a Mendoza para enfrentar al Tatengue en este importante duelo.

Dentro de las novedades positivas que trae esta convocatoria, es que el Muñeco volverá a contar con los futbolistas que descansaron ante Lanús, como Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, quienes se perfilan para iniciar desde el arranque.

Por otro lado, el defensor central chileno Paulo Diaz se recuperó de su lesión en el tobillo que sufrió en el empate ante Libertad de Paraguay y es por eso que también forma parte de la nómina. A pesar de esto, podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Quien sigue marginado de la nomina es Fabricio Bustos. El lateral aún no se recuperó del esguince de tobillo derecho sufrido ante Godoy Cruz y es por eso que no está a disposición del entrenador. Se espera que el próximo fin de semana pueda recibir el alta médica.

Los convocados de River para enfrentar a Unión.

Cabe destacar que al ser 24 los futbolistas convocados por Gallardo, uno de ellos quedará marginado del banco de suplentes. Previo al encuentro, el entrenador tendrá que definir quién quedará afuera.

La posible formación de River para enfrentar a Unión

Con una duda en la zaga central y una delantera inédita, el Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

