“¿Cómo voy a jugarle a River? Lo vamos a secuestrar a Facundo Colidio primero”

River Plate atraviesa una semana movida con compromisos importantes en el plano local. Tras el duelo de este lunes ante Lanús en la Fortaleza por el Torneo Clausura, los comandados por Marcelo Gallardo afrontarán los octavos de final de la Copa Argentina.

Con solo 72 horas de descanso, el Millonario chocará ante Unión de Santa Fe en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El vencedor se meterá entre los 8 mejores de la competencia y se ganará el derecho a enfrentar a Racing por un lugar en semifinales.

Por eso, este duelo es clave tanto para River como para el Tatengue. En ese contexto, Leonardo Madelón brindó este lunes una conferencia de prensa para palpitar el partido ante los de Núñez y bromeó sobre los planes para afrontar la llave.

“Y… lo vamos a secuestrar a Colidio, y después armamos”, soltó el entrenador entre risas. Y se extendió: “A River hay que verlo, juega mañana (lunes) también. Tiene un plantelazo, nosotros también un plantel numeroso con buenos jugadores. Vamos a ver qué sucede mañana con River y qué es lo que acontece para el jueves, qué van a hacer ellos”.

“Es un poco jugar nosotros con lo nuestro y con lo de ellos. El fútbol tiene virtudes, trampas, estrategias, sacar ventajas de donde se pueda; ellos también juegan así, sacan ventajas de muchas cosas. Y nosotros llegamos bien, sanitos, y después es fútbol: atacar, sacarse miedos y ojalá podamos marcar un inicio de algo nuevo en Copa Argentina. Estamos bien, nos encuentra bien”, completó el DT.

Luego, el entrenador de 62 años, que atraviesa su cuarto ciclo al frente del combinado santafesino, hizo hincapié en lo que significa para ellos el certamen federal: “La Copa Argentina para mí es sumamente importante. Por el rival y porque te da cosas lindas, yo la defiendo siempre”.

Cuándo se juega River vs. Unión por la Copa Argentina

El último compromiso pendiente de los octavos de final de la Copa Argentina se llevará a cabo el jueves 28 de agosto a las 21.15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Racing, que dejó en el camino a Deportivo Riestra por goleada, espera por el vencedor.

