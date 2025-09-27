Quiénes son los convocados de River para recibir a Deportivo Riestra tras la eliminación en la Copa Libertadores

River tiene una misión: recuperarse de la eliminación que sufrió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, además de revertir el presente, ya que acumulan 3 derrotas en fila. Para ello, este domingo, tendrá que recibir a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura.

De cara a lo que será el cotejo en el Monumental, Marcelo Gallardoya sabe que no tendrá a Enzo Pérez (recibió siete puntos de sutura por el corte que sufrió arriba de su rodilla izquierda), Sebastián Driussi (desgarro en el bíceps femoral izquierdo), Gonzalo Martínez (distensión muscular en el gemelo izquierdo), Maxi Meza (se recupera de una operación por tendinitis rotuliana), y Germán Pezzella, Agustín Ruberto y Giorgio Costantini, que se recuperan de sus respectivas roturas de ligamentos. Juan Portillo, lesionado ante Palmeiras, finalmente estará presente en Núñez.

Más allá de estas ausencias, también hay que destacar que Ian Subiabre resolvió su situación contractual y se marchó hacia Chile para disputar el Mundial Sub-20 junto a la Selección Argentina. Pero además, hay varios juveniles que ya dijeron presente en lo que fue el último compromiso correspondiente al torneo local, donde el elenco de Gallardo perdió ante Atlético Tucumán, como son los casos de Agustín De la Cuesta y Bautista Dadín.

Si bien el partido será fundamental para que el Millonario intente revertir su actualidad, también tendrá un condimento extra y muy picante: el elenco liderado por Gustavo Benítez es el líder de la Zona B, mientras que los del Muñeco están como escoltas a tan solo una unidad de distancia. Sin duda alguna, de alto vuelo.

Los convocados de River vs. Riestra

Los convocados de River vs. Riestra (Prensa River)

La posible formación de River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

Por ahora, Marcelo Gallardo no definió la formación con la que River enfrentará a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Clausura, pero tendría una única duda en el mediocampo.

Publicidad

Publicidad

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Agustín De la Cuesta o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juanfer Quintero o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Maxi Salas o Miguel Borja, serían los titulares que colocaría el DT del Millonario.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura