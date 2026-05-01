River incorporó un videoanalista en medio de lo que fue el triunfo ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana

River obtuvo un nuevo triunfo de la mano de Eduardo Coudet: fue 1-0, sobre la hora, por el gol de Lucas Martínez Quarta, el cual significó que el plantel se trepe a la cima del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Mientras los hinchas sufrían por el desarrollo del cotejo llevado a cabo en tierras brasileñas, se oficializaba el desembarco de un nuevo videoanalista para la institución: Alejandro Giordano, que no solo es analista táctico, sino que también es periodista y docente.

Giordano llegó al Millonario luego de desempeñarse dentro del Departamento de Prensa de Argentinos Juniors, donde trabajó entre junio de 2023 y diciembre de 2024. Además, desde su salida del club de La Paternal y hasta marzo del año corriente, se desempeñó en la misma función que ahora tendrá en Núñez, pero en Banfield.

Por medio de sus redes sociales, celebró su incorporación a la institución, donde ejercerá su función dentro de las Divisiones Inferiores, ya que el ascenso de Ernesto Cropanise, que estaba en las formativas y pasó al cuerpo técnico de Coudet, dejó el lugar vacante. “Muy feliz de sumarme a este grandísimo club y poder representarlo. Gracias River Plate, vamos con todo”, escribió.

Cabe destacar que Giordano viene de participar del Seminario del Fútbol Sudamericano 2026 que ofreció Conmebol y se celebró los días 13 y 14 de abril, además de que en el pasado ofició como Scout.

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En simultáneo con su trabajo en el Millo, es docente en la Universidad de Palermo, según la información que figura dentro de su perfil de LinkedIn, y explica las materias Periodismo Deportivo, Olimpismo y Deportes Federados, Periodismo Institucional, Periodismo Policial, Ciencias de la Comunicación y Seminario de Tesis II.

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