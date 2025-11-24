Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, River Plate cayó por 3-2 de forma agónica ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda. Así, los de Marcelo Gallardo se despidieron del campeonato y finalizaron toda participación en cancha por el resto del año.
Poco a poco, los equipos de la Primera División del fútbol argentino van cerrando sus calendarios por este año. Este miércoles solo quedarán 8 de los 30 clubes en carrera y este lunes fue el turno de despedirse de la pelea por el título para River.
Los goles de Ian Subiabre y Juanfer Quintero trajeron alivio y esperanza para los hinchas del Millonario, pero Racing sacó fuerza y logró ponerse en ventaja nuevamente para llevarse la victoria y la clasificación a los cuartos de final. Comienza una etapa de decisiones en River.
Es que Stéfano Di Carlo, flamante presidente del club de Núñez, extendió el vínculo de Gallardo hasta diciembre de 2026. Sin actividad por delante este año, habrá que resolver si el Muñeco decide mantenerse en el cargo y, en ese caso, qué determinaciones tomar para cambiar el rumbo del equipo.
Cuándo vuelve a jugar River
Lo próximo oficial en el calendario del Millonario es nada menos que el Torneo Apertura 2026, que iniciará en el tramo final de enero. Hasta entonces, y luego de unas vacaciones para el plantel, el equipo se reencontrará en el River Camp el 20 de diciembre para la pretemporada y, antes del debut por el certamen local, se jugarán partidos amistosos aún no confirmados.
Los desafíos para el 2026
La preocupación latente en River es la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en 2026. Para ello, necesita que Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús se consagren en este Torneo Clausura. Así, el Millonario accedería a la fase previa del máximo certamen de CONMEBOL.
Hasta el momento está clasificado para la Copa Sudamericana, competencia internacional que jugará en paralelo a los Torneos Apertura y Clausura, además de la Copa Argentina.
Así está el cuadro del Torneo Clausura 2025
Boca Juniors
Argentinos Juniors
Lanús/Tigre – Miércoles 21:30
Racing Club
Estudiantes de La Plata
Central Córdoba
Unión de Santa Fe/Gimnasia La Plata – Lunes 22.00
Barracas Central
