Tras perderse el Superclásico por decisión de Gallardo, se definió el futuro de Santiago Lencina en River

Una de las grandes sorpresas del último Superclásico fue la ausencia de Santiago Lencina, uno de los pocos jugadores desequilibrantes que tiene River. El pibe comenzó a tener rodaje en Primera División en este semestre y todavía debe ganar experiencia, pero así y todo, fue llamativo que Marcelo Gallardo lo deje afuera del banco de suplentes en un partido tan importante.

La decisión de dejarlo fuera del banco de suplentes trajo sus polémicas, especialmente porque Maximiliano Meza -que juega en el mismo sector donde podría hacerlo Lencina- se lesionó a los 30 minutos del primer tiempo y el entrenador se quedó sin la chance de mandar a la cancha a un revulsivo, algo que claramente necesitó el equipo. En reemplazo del correntino, el que ingresó fue Matías Galarza, quien hasta el momento no dio la talla.

¿Qué será del futuro de Santiago Lencina?

Si bien Santiago Lencina tiene contrato vigente con River hasta fines de 2026, en Núñez empezaron las negociaciones para renovarlo y las mismas llegaron a buen puerto. Así se lo contó Juan Cruz Oller -representante del pibe- a TyC Sports: “La renovación es un contrato que ya está acordado, no es un tema de agenda. La negociación transitó sin ningún tipo de turbulencias, no se firmó una semana antes de las elecciones porque el estatuto del club no lo permite“.

Además, agregó: “Luego asumieron nuevas autoridades y eso implicó que hubiera cambios de firmas: el contrato se firmaría en las próximas horas. El contrato está acordado. De hecho si le preguntas a Francescoli, fue una negociación de entre 15 y 20 días, no más. Obviamente previo a la elección ninguna autoridad puede firmar un compromiso económico y ahora lo que estamos esperando es que asuman las nuevas firmas y que se pueda establecer el contrato con las nuevas firmas”.

Lencina lleva 3 goles anotados en 21 partidos jugados en la Primera de River. (Foto: Getty).

Por otro lado, se refirió a la ausencia en el Superclásico: “Te voy a decir lo que le dije al jugador mientras almorzamos: ‘Tratá de confiar en el entrenador que, a pesar de que el equipo esté pasando un mal momento, es un entrenador confirmado’. Y también hay que saber superar situaciones de adversidad, los jugadores deberían saberlo transitar. Hay veces que los entrenadores te consideran y hay veces que no“.

“Insisto, confiemos en el criterio de un entrenador consagrado, confirmado y que ha sabido llevar a este club a lo más alto. Hacer un análisis sobre esto ahora me parece muy prematuro, todavía falta una fecha del torneo regular más el resto. Sería muy imprudente de mi parte decirle a un jugador que tiene 20 años y recién empieza, decirle: ‘Qué barbaridad, te dejó afuera…’, no sé si eso suma para él, para el entrenador y para el club”, concluyó Oller.

