Dura autocrítica de Driussi tras el empate de River ante Libertad por la Copa Libertadores: “Cosas por corregir”

El partido de River en Paraguay tuvo dos caras muy marcadas: un primer tiempo de un muy mal rendimiento ante un equipo casi sin herramientas que lo lastimó y pudo convertirle, mientras que el segundo tiempo fue muy bueno desde el juego, las intenciones y lo actitudinal. Si el Millonario pretende pelear por la Copa Libertadores tiene bien claro cómo debe jugarla: como en el complemento.

Un detalle para nada menor fueron los cambios que hizo Marcelo Gallardo de cara al segundo tiempo: ingresaron Juanfer Quintero por Santiago Lencina, Nacho Fernández por Kevin Castaño y Sebastián Driussi por Miguel Ángel Borja. El cambio fue abismal en cuanto a la generación de juego, pero también en lo que respecta a lo actitudinal y al contagio. Se vio a un River agresivo, buscando sociedades, generando peligro y mereciendo volver a Buenos Aires con la victoria, pero buenas respuestas del arquero rival lo impidieron, el duelo terminó 0 a 0 y todo se definirá el próximo jueves en el Estadio Monumental.

¿Qué dijo Driussi tras el empate en Paraguay?

Sebastián Driussi había sufrido un esguince severo de tobillo el pasado 17 de junio cuando River enfrentó a Urawa Red Diamonds por la primera fecha del Mundial de Clubes. Desde entonces estuvo fuera de las canchas hasta el duelo ante Libertad que entró para jugar los segundos 45 minutos. Una vez finalizado el partido, el Gordo dialogó con Fox Sports y dijo: “Me voy con bronca porque creo que en el segundo tiempo generamos situaciones claras y no pudimos convertir el gol”.

Martín Silva y Sebastián Driussi. (Foto: Getty).

“Quedan cosas por corregir, que por ahí en el primer tiempo hicimos mal o nos faltaron, para en la vuelta tratar de ganar en casa”, completó Driussi. El análisis del atacante es certero y no falta a la verdad en ningún momento. Lo realizado por River en la primera mitad fue preocupante y tranquilamente podría haber sido determinante para la serie, pero Libertad no supo aprovechar las pocas chances que tuvo, Armani estuvo implacable y pudo sostener el arco en cero.

ver también Gallardo avisó si Salas puede estar en la vuelta entre River y Libertad y se deshizo en elogios hacia un referente: “Un jugador distinto”

¿Qué le aporta Driussi a River?

En estos casi dos meses que estuvo fuera de las canchas, River jugó varios partidos y extrañó a Driussi. Si bien la llegada de Salas y los pocos partidos que pudo jugar hicieron que el hincha se ilusione, la realidad es que cuando fue reemplazado por Miguel Ángel Borja se notó mucho la diferencia. El Gordo aporta movilidad, sociedades con Colidio, baja unos metros a jugar y, antes de la lesión, estaba muy fino con el gol. Gallardo espera recuperar todo eso con su vuelta al ruedo.

Publicidad

Publicidad

ver también Enzo Pérez reveló qué fue lo que más bronca le dio del empate entre River y Libertad por la Copa Libertadores