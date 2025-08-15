Gallardo avisó si Salas puede estar en la vuelta entre River y Libertad y se deshizo en elogios hacia un referente: “Un jugador distinto”

Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, River Plate igualó por 0-0 ante Libertad este jueves en el Estadio La Huerta. Así, el Millonario dejó la serie abierta de cara al segundo capítulo, el próximo jueves en el Estadio Más Monumental.

El elenco comandado por Marcelo Gallardo protagonizó un flojo primer tiempo en el que no logró patear al arco del Gumarelo. Para el complemento, el Muñeco realizó tres cambios juntos y le cambió la cara al equipo, que se volvió protagonista, aunque desperdició chances importantes y debió conformarse con el empate.

En conferencia de prensa, el entrenador del club de Núñez analizó el empate y se refirió a la posibilidad de contar con Maximiliano Salas en la vuelta. El exdelantero de Racing sufrió un esguince distal del ligamento colateral medial en su rodilla izquierda y encara el último tramo de la recuperación.

“Salas estuvo trabajando bien estos días. Posiblemente de acá al domingo haremos una evaluación de cómo se va sintiendo. Hasta ahora es favorable su evolución. Tenemos la semana que viene para que termine de sanar y se sienta con confianza y seguridad para ver si lo tenemos para la revancha. Iremos viendo día a día cómo se va sintiendo”, compartió Gallardo.

En la misma línea, celebró el regreso de Sebastián Driussi, que afrontó todo el segundo tiempo ante Libertad: “Fueron los primeros 45 minutos después del parate. Terminó bien. Vamos a ver cómo se recupera. Ahora tiene que sumar minutos de juego. No sé si está para 90 minutos, pero sumar le va a venir bien”.

Los elogios de Gallardo a Juanfer Quintero

Entre los cambios que el Muñeco realizó en el entretiempo estuvo el ingreso del creativo colombiano. El volante ofensivo le cambió la cara al equipo y Gallardo se lo reconoció: “Estuvo mucho mejor que contra Independiente. Se lo vio mucho más suelto, más confiado con la pelota”.

“Si él está bien nos va a dar esas variantes en el juego que hacen que sea distinto. Genera situaciones que solamente los que tienen ese talento pueden generar. La idea es que cada día se ponga mejor. Que siga mejorando para que el equipo se pueda beneficiar de su juego”, completó.

Godoy Cruz, el próximo rival de River

Antes de afrontar el partido de vuelta ante Libertad, el Millonario deberá disputar un nuevo encuentro por el Torneo Clausura. Será el domingo 17 de agosto a las 18.30 ante Godoy Cruz en el Estadio Más Monumental.

