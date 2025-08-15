River mostró dos caras muy distintas ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El primer tiempo fue apático, sin firmeza a la hora de marcar, con errores defensivos groseros, abusando de faltas cerca del área propia, sin peso ofensivo y con tibieza a la hora de meter.

Todo cambió en el complemento y fue un equipo totalmente opuesto: ganó duelos aéreos, hubo sociedades, se generó peligro, en varias oportunidades se exigió al arquero rival y pudo haberlo ganado, pero el marcador quedó en cero y todo se definirá en Núñez el próximo jueves.

Enzo Pérez es el termómetro de River, tanto dentro como fuera de la cancha. A la hora de declarar suele ser certero y no esquiva la autocrítica cuando las cosas no van bien. En esta oportunidad, el mendocino dialogó con Fox Sports una vez que terminó el partido ante Libertad y dejó en claro qué fue lo que no le gustó del equipo ante el Gumarelo: “Me voy con un poco de bronca por el segundo tiempo. Es la imagen que tenemos que seguir acrecentando”.

“El primer tiempo no fue bueno. Fue una continuidad de lo que habíamos hecho en la cancha de Independiente. Poca fluidez de juego, poca movilidad, perdíamos los duelos. Cuando pasa eso, te vas tirando para atrás, perdés confianza. Tenemos que pasar con nuestra gente, con nuestra cancha”, completó el capitán del Millonario. Cabe destacar que el equipo cambió completamente en la segunda mitad con los ingresos de Juanfer Quinero, Nacho Fernández y Sebastián Driussi, que justamente le aportaron al equipo fluidez de juego y movilidad.

Enzo Pérez fue de los mejores de River ante Libertad. (Foto: Getty).

Los números de Enzo Pérez vs. Libertad

Si bien es cierto que tuvo un primer tiempo con poca participación en el que se lo vio con poco contacto con la pelota y sin grandes recuperaciones, en el segundo tiempo todo cambió y fue un gladiador en la mitad de la cancha hasta el último minuto: anticipó, jugó para adelante, robó pelotas, hizo jugar a sus compañeros y generó contagio. Las estadísticas marcan que el mendocino fue el jugador más preciso del equipo de Gallardo con 81 aciertos en 86 pases y además tuvo cinco recuperaciones.

