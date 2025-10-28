Dura crítica de Maxi López al presente de River: “Poner plata no te asegura tener resultados”

River formó grandes jugadores en su cantera y uno de ellos fue Maxi López, quien jugó en las Divisiones Inferiores del club de Núñez hasta que en 2001 debutó en Primera de la mano de Ramón Díaz cuando apenas tenía 17 años. Su mejor versión la mostró entre 2003 y 2004 y para comienzos de 2005 se marchó a Barcelona donde inició su gran carrera por el fútbol europeo que tuvo pasos por clubes como el Milan o Torino, entre otros.

En 2021 dejó la actividad profesional, pero siguió vinculado al mundo del fútbol en su rol de empresario. Actualmente, el ex delantero del Millonario es una de las figuras de Masterchef Celebrity, el programa más visto de la televisión argentina, el cual se emite por Telefé y justamente en su canal de streaming se refirió al presente de River: “No lo veo bien a River, me preocupa que no le pueden encontrar la vuelta”.

Además, agregó: “No creo que sea culpa solo de los jugadores, entrenadores o dirigencia porque la dirigencia trajo todo lo que pidió el entrenador, pero no es fácil. Cuantos años le costó al PSG formar un buen equipo con presupuesto ilimitado. Es un proceso de formado de equipos, poner plata no te asegura tener resultados“.

Por otor lado, se refirió puntualmente a Marcelo Gallardo: “Las segundas vueltas no son fáciles, Marcelo dejó la vara muy alta, hasta para él mismo. Él tenía un equipo que le respondía, sacaba quien sacaba le respondía, eso hoy está faltando eso, es complicado”.

Maxi López en Masterchef. (Foto: @officialmaxilopez).

¿Cómo fue el paso de Maxi López por River?

Maximiliano Gastón López debutó en Primera en 2001 con Ramón Díaz y en su primera temporada tuvo bastante participación, pero la misma bajó considerablemente en la siguiente, para volver a tener oportunidades en la 2003/04, aunque su mejor versión la tuvo en el 2004 donde brilló en el equipo de Leonardo Astrada, que lo llevó a estar en el radar de Barcelona, club al que pasó a comienzos de 2005. En total, Maxi jugó 56 partidos en el Millonario, marcó 13 goles y ganó tres títulos.

