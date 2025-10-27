Mientras River sufre por la lesión de Driussi, el delantero que volvería a ser convocado tras 9 meses

En el medio de la crisis futbolística que atraviesa River, la lesión de Sebastián Driussi es otro dolor de cabeza para Marcelo Gallardo. El bajo nivel de los delanteros llenan de dudas al entrenador de cara a lo que viene, consciente de que el Superclásico está a la vuelta de la esquina.

En ese contexto, en el Millonario podría darse la vuelta de un jugador que perdió terreno por una lesión grave, pero que está cada vez más preparado para volver: Agustín Ruberto. El delantero de 19 años, que dejó atrás una rotura de ligamentos, podría reaparecer entre los convocados más temprano que tarde.

El joven goleador se lesionó en febrero, cuando disputaba el Sudamericano Sub 20. Su vuelta a las canchas se dio hace pocas semanas en Reserva y días atrás ante Ferro marcó su primer gol. Su buen nivel en el equipo de Marcelo Escudero volvería a depositarlo en Primera División.

Actualmente, Gallardo cuenta con Facundo Colidio, Maxi Salas y Miguel Borja como alternativas en ataque. Aún así, el presente futbolístico de los tres hace que ninguno sea indiscutido. Según pudo saber BOLAVIP, Ruberto sumará más minutos en Reserva antes de retornar a la máxima categoría.

Si bien el juvenil no volverá a Primera de manera inmediata, no se descarta que pueda hacerlo antes de la finalización de la primera fase del Torneo Clausura. Todo dependerá de su rendimiento y del de los delanteros del plantel del Muñeco.

Los números de Agustín Ruberto en River

Desde que debutó con la camiseta de River, hasta el momento en el que se lesionó y se interrumpió su carrera, fueron 17 los partidos que afrontó Agustín Ruberto: anotó dos goles, aportó una asistencia y sumó 2.114 minutos.

El parte médico de Driussi

Sebastián Driussi sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Se trata de un problema físico que, si bien no llega a ser un desgarro, lo deja afuera del próximo compromiso ante Gimnasia (domingo 20:30) y lo pone seriamente en duda para el Superclásico ante Boca.

El ex Zenit tendría al menos para dos semanas de recuperación, lo que significa que llegaría muy con lo justo al encuentro en La Bombonera. De todas formas, teniendo en cuenta la seguidilla de lesiones para el goleador, su evolución será día a día.

