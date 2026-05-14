De cara a lo que será el cruce del sábado, donde el Millonario intentará conseguir quedar a un paso del título, solo habría un cambio.

Eduardo Coudet está planificando lo que será el partido de este sábado ante Rosario Central, donde River intentará conseguir el ansiado pasaje hacia la final del Torneo Apertura. Después de derrotar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, los de Núñez tendrán un cotejo sumamente complicado.

Durante la previa, el partido empezó a encender la mecha. Y es que Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Millo, pidió tener “la guardia alta” por lo que fue el arbitraje del último encuentro que afrontó el Canalla, que estuvo repleto de polémicas. Pero lejos de pensar en los referatos y en las situaciones que puedan generar diversas opiniones, el Chacho tiene en mente una sola variante.

El que abandonaría la titularidad sería Santiago Lencina y en su lugar ingresaría el juvenil Juan Cruz Meza, quien lleva 17 partidos disputados con la banda roja en el pecho, y de los cuales 12 fueron durante este año. Cabe destacar que el nacido en Caá Catí acumula un total de 602 minutos en los primeros 5 meses del 2026.

Por estas horas, esperarán a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, más allá de que se confirmó que no tuvieron ningún tipo de lesión muscular. En el caso de que no puedan jugar, sus lugares serán ocupados por Fabricio Bustos y Matías Viña, tal como ocurrió frente al Basurero, este último miércoles.

Juan Cruz Meza sería titular ante Rosario Central.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

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¿Cuándo y a qué hora juega River vs. Rosario Central?

River recibirá a Rosario Central, el sábado 16 de mayo, a las 19:30, bajo el marco de las semifinales del Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

¿Qué canal pasa River vs. Rosario Central por el Torneo Apertura?

El partido entre River y Rosario Central, correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura 2026, podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports.

El Millonario viene de vencer por 2-0 a Gimnasia de La Plata en el Monumental.

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