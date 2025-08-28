El dardo de Manuel Lanzini a Marcelo Gallardo en la previa del partido entre River y Unión: “Uno nunca se lo espera”

En la previa del encuentro entre River y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, uno de los jugadores que se acaban de ir del club rompió el silencio. Mientras ya pertenece a otra institución, Manuel Lanzini se refirió a su reciente salida del club que lo formó y al cuál regresó tras su notable paso por Europa y no dudó en apuntar contra el director técnico.

Lo cierto es que el talentoso volante ya es futbolista de Vélez por pedido exclusivo de Guillermo Barros Schelotto y es uno de sus refuerzos para esta Copa Libertadores. Sin embargo, el mediocampista ofensivo debió irse del Millonario debido a que Marcelo Gallardo le comunicó que no lo iba a tener en cuenta, por lo que tuvo que estuvo obligado a buscar un nuevo destino.

El jugador realizó una entrevista con ESPN y se refirió a cómo vivió los días en los que el Muñeco le informó que ya no iba a contar con él en este segundo semestre. Sin titubear ni un segundo, el nuevo conductor del Fortín se encargó de hablar sobre su salida del club de sus amores y fue más que contundente. “La verdad que uno nunca se lo espera”, manifestó Lanzini.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex West Ham amplió su discurso al respecto. “Yo pensaba terminar mi contrato con River y después iba a ver qué iba a pasar“, expresó Manu a raíz de que todavía le quedaban seis meses de vínculo. Pocos segundos más tarde y con el mismo tono, añadió: “La decisión fue de Gallardo y la tuve que aceptar de esa manera”.

Lejos de dejar ahí su declaración sobre el dilema que afrontó hace solamente algunos días, el reconocido hincha del Millonario continuó haciendo referencia al tema. “Pero bueno, son decisiones que Marcelo tenía que tomar. A veces te gustan, otras veces no, podes estar de acuerdo o no“, culminó ante la cámara y el micrófono de F12, programa del medio ya resaltado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En su despedida, Lanzini no le agradeció a Gallardo

Cuando se confirmó su llega a Vélez, Manuel Lanzini subió una publicación a su cuenta personal de Instagram. Allí escribió un extenso posteo donde se refirió a Jorge Brito, sus compañeros y a los hinchas, pero llamó la atención la ausencia de Marcelo Gallardo y el cuerpo técnico dentro de las personas a las que les agradeció durante este segundo paso por la institución.

En la principal red social, el volante redactó: “Quiero agradecerle a Jorge por haberme abierto nuevamente las puertas del club, a mis compañeros por dejarme ser parte de un grupo humano increíble, lleno de valores que para mí son fundamentales, y al hincha, porque más allá de las diferencias que puedan surgir, saben que siempre defendí esta camiseta con el corazón“.

ver también River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas