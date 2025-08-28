Es tendencia:
Por qué no juega Facundo Colidio en River vs. Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina

El delantero pasó de ser titular indiscutido en la zona ofensiva a perder terreno, a tal punto que no es titular ante el Tatengue.

Por Nahuel De Hoz

Este jueves por la noche, River se enfrenta a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina en un partido electrizante y que habilita un cupo a la siguiente instancia, mientras que el perdedor queda eliminado. En ese contexto, el Millonario quiere dar vuelta la última imagen, pero Marcelo Gallardo realizó un sorpresivo cambio que generó bastante revuelo en el ambiente.

Lo cierto es que Facundo Colidio no juega por una cuestión táctica del entrenador, debido a lo ocurrido en los últimos compromisos donde no quedó conforme con el desempeño del delantero. De esta manera, se descarta cualquier posible lesión o cuestión física, sino que se trata de una determinación por gusto del director técnico que busca nuevas variantes en la zona ofensiva.

No solo ese es el motivo, sino que además el Muñeco cambió el esquema. Dejó atrás el prácticamente habitual 4-3-3 que casi salía de memoria y para este compromiso dio el golpe sobre la mesa y el equipo sale con un claro 4-4-2. En ese sentido y precisamente en el último tiempo, el ex Tigre e Inter de Milán perdió terreno en la consideración del DT y este es el resultado.

Así las cosas, el atacante que surgió de las divisiones inferiores de Boca ocupa un lugar en el banco de suplentes y se convierte en una de las tantas variantes de Gallardo para cambiar la historia en el complemento. Pero en definitiva, Colidio perdió el puesto debido a las recuperaciones de Maximiliano Salas y Sebastián Driussi, que serán la dupla ofensiva del Millonario ante el Tatengue.

Aunque pocos meses atrás había pasado por un fantástico momento en lo individual, en este último tramo de la temporada no mostró su mejor versión en el campo de juego. Así también se explica esta decisión del Muñeco de sacar del equipo titular a Facundo en un encuentro de eliminación directa como este, por lo que no es una resolución descabellada y del todo inesperada.

El equipo titular de River ante Unión de Santa Fe

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Nacho Fernández, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi.

ver también

NOTICIA EN DESARROLLO…

