El posteo de River para Franco Mastantuono tras ser presentado como refuerzo del Real Madrid

El Millonario saludó al mediocampista que cumplió 18 años.

Por Marco D'arcangelo

Franco Mastantuono en su presentación en Real Madrid.
Franco Mastantuono en su presentación en Real Madrid.

Tras dos semanas en España, en las que no pudo entrenar junto al resto del plantel, Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Real Madrid, equipo que pagó un total de 63 millones de dólares para quedarse con la totalidad de su ficha. 

En este día especial para el mediocampista oriundo de Azul, River Plate, su ex club, le dedicó una historia en su cuenta de Instagram. La misma, no está relacionada con esta nueva etapa en su carrera, sino que fue un saludo por su cumpleaños, ya que llegó a la mayoría de edad al cumplir los 18 años. 

“Feliz cumpleaños, Franco Mastantuono”, dice el posteo de la cuenta oficial del Millonario, junto a una foto del futbolista festejando el recordado gol de tiro libre que le convirtió a Boca en el último Superclásico, que terminó con victoria 2 a 1 para los de Gallardo en el Estadio Más Monumental. 

El saludo de River a Franco Mastantuono.

El saludo de River a Franco Mastantuono.

Mastantuono habló sobre River en conferencia de prensa

Minutos después del discurso que indignó a los hinchas de River, Franco Mastantuono habló en conferencia de prensa y ante las preguntas de los medios nombró en más de una oportunidad al Millonario, tanto para contar su paso por el club, como también para destacarlo por su importancia en América. 

“Agradezco mucho a los fans por el cariño que me brindaron cuando llegué. Cuando se hizo oficial, mi cabeza estaba puesta en River, pero cuando llegué a Madrid me enfoqué en este club”, comentó el argentino sobre sus últimos días en el Millonario, con quien disputó el Mundial de Clubes.

“Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River. Es un orgullo pasar de River, que en mi opinión es el club más grande de América, al club más grande del mundo como es el Madrid”, cerró el oriundo de Azul para destacar al elenco de Núñez, y a su vez, volver a elogiar a su nuevo equipo. 

Florentino Pérez elogió a River 

“Quiero tener una palabra especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América. Tenemos un vínculo histórico y sentimental por la cantidad de jugadores que compartimos”, inició Florentino Pérez con sus palabras de elogio para con el club argentino en la presentación de Mastantuono. 

Y agregó, nombrando a Di Stefano como el máximo exponente entre los jugadores que pasaron por ambos clubes: “Todos nosotros sentimos un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas Alfredo Di Stéfano, una de nuestras grandes leyendas que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo, Argentina es un país muy querido por todos nosotros”.

